係堅持定愛？43歲大威負傷迎4年來重要勝仗

堅持與執着是偉大運動員擁有的一種基本元素，不論自己身體有幾傷、年紀有幾大，因為熱愛推使他們不停挑戰，43歲的網球傳奇V威廉絲周二在伯明翰網賽苦戰了3粒鐘，迎來4年的重要勝仗，繼續譜寫她的故事。

擁有7個大滿貫兼前世界排名第一的「大威」Ｖ威廉絲，正展開她擅長的草地賽季，為下月初開打的溫網作準備，剛於上周六（17日）滿43歲的她因傷患問題，近年成績嚴重下滑，目前世界排名已跌至697位，然而在伯明翰網賽首圈則盡顯其堅毅精神，面對世界排名48的意大利女將佐姬(Camila Giorgi)，苦戰３小時後以7比6(7比5)、4比6、7比6(8比6)，自2019年後首次擊敗世界前50位的球手，同時這也是她生涯的第817場勝仗。

這位曾5奪溫布頓女單冠軍的美國球星，賽後帶着她一向的燦爛笑容表示:「大家好，很開心跟你們見面，已經有幾年沒有在這裡（記者室）。」她過去曾因大腿拉傷問題休養了6個月，「這的確很好，我沒有出戰太多比賽，現在感覺不俗。」不過，在今場比賽的第一盤，「大威」也有申請醫療暫停，即場為她的右膝治療。

上周「大威」在荷蘭網賽首圈不敵17歲的娜菲，而今仗終可終止「一輪遊」的慘況，她期望下仗可以再跨過另一個里程碑，就是自2019年辛辛那堤網賽之後，她未試過連贏兩圈，而下一圈她將面2號種子的奧絲達賓高或18歲的魯絲高娃 (Linda Noskova)。

而「大威」與佐姬這一戰亦引起球迷對佐姬欠缺體育精神的行為強烈批評，她們二人鬥得激烈，在首盤其中一分爭逐時，「大威」回擊來球跣倒地上，而佐姬沒有理會下繼續擊球並贏得此分，更振臂慶祝自己贏得此分；有球迷則批評佐姬的行為「零級數、零體育精神」，而其實佐姬過去都被外界質疑其人格道德，她於去年底曾涉嫌用假針紙參加多項WTA賽事，被警方調查。