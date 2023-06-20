香港隊　臨尾扳回一城　U22再鬥塔吉克僅負

有劉家喬（左）擔正的港隊U22，以1比2不敵塔吉克斯坦。（塔吉克斯坦足總FB圖片）

香港二十二歲以下代表隊，周一（19日）作客與塔吉克斯坦，進行5日內第2場友賽，結果港隊U22上半場一度同對手打成平手，惟換邊後連失兩球，雖然由陳傲軒臨完場前取得入球，但仍以1比2僅負對手，今次塔吉克斯坦之旅錄得1和1負戰績。

港隊U22上周四（15日）先以1比1賽和主隊，今場派出劉家喬擔任箭頭，宏愷志及何家智負責兩翼側擊，隊長余在言和鄭進泓坐鎮中場，門將位置改由雲天樂把關。主隊上半場多次製造具威脅埋門，但都無功而返，包括9分鐘的一次勁射被雲天樂飛身撲出，雙方半場互無紀錄。換邊後，塔吉克斯坦攻勢未見減弱，75分鐘憑12碼先開紀錄，90分鐘再開靠一次精彩左路配合，令港隊再度失守。臨完場前，港隊把握一次前場罰球機會，由後備入替的陳傲軒扳回一城，但不足以扭轉敗局，最終港隊以1比2不敵主隊。

港隊U22主教練司徒文俊，就認為球隊在進攻組織方面有改善，但認為兩個失球都可以避免。總結近期訓練及今次海外集訓成果，司徒文俊表示：「之前訓練部署更多集中喺防守，今次5、6月（集訓）時間較長，可以練多啲進攻，但進度喺我預計之下，部分球員慢慢吸收到，但要一致去貫徹戰術係有難度仲需要多啲時間，希望7、8月進行戰術方面嘅訓練時，可以糾正得到。」港隊U22大軍完成今次塔吉克斯坦兩場賽事之後，將於周三（21日）啟程回港。