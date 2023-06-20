膝蓋未OK！基治奧斯為溫網放棄哈雷賽熱身

澳洲名將基治奧斯周二宣布退出本周上演的哈雷網賽，為了處理好膝蓋問題，希望以健康身體出戰下月初展開的溫布頓網球賽。

這位28歲的球星年初為左膝蓋進行了手術，而過去5個月僅出戰一場比賽，然而在上周在施圖加特網賽他卻於復出戰不敵中國的吳易昺遇上「一輪遊」；去年在溫網獲得亞軍的基治奧斯表示:「大家都知，溫布頓對我有幾大意義，我只希望身體所有部份都可以完全準備。」他去年在哈雷網賽躋身4強，繼而在溫網闖入決賽僅負於祖高域。

他透過短片表示:「我不想在那(哈雷網賽)未能交出去年的表現而參戰，希望明年可以健康的狀態出席。」根據賽程，基治奧斯將於下周參加馬略卡網賽，跟住溫網將於7月3日展開。

另邊廂，上周再贏一項草地挑戰賽奪得諾定咸網賽冠軍的英國名將梅萊，在最新世界排名跳升6級位列38，這是他自2018年後首次重返世界排名TOP 40；這位36歲的名將最近已錄得10場草地賽的連勝紀錄，對他備戰溫網注下強心針，而他期望在這項草地大滿貫前可以將世界排名再攀升，以爭取成為男單32個種子球員之一。