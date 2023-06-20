孫興民快過卡尼走？伊蒂哈德出5.1億收購

沙特阿拉伯各大球會瘋狂「搶人才」收購球星，根據《ESPN》爆料，沙特聯賽冠軍伊蒂哈德繼早前簽入皇馬射手賓施馬之後，現時又準備用5,100萬鎊(約5.1億港元)收購熱刺前鋒孫興民，並向呢位30歲南韓國腳開出一份2,600萬鎊(約2.6億港元)年薪嘅4年合約，可能令「孫仔」心動。

伊蒂哈德現時由前熱刺領隊紐奴執教，呢位49歲葡萄牙名帥對孫興民念念不忘，希望簽入佢，聯同賓施馬合組「夢幻鋒線」。伊蒂哈德亦樂意簽入「孫仔」，向熱刺開出5,100萬鎊轉會費，並會根據孫興民日後表現，有額外「獎金」畀熱刺。與時同時，提供一份4年合約畀孫興民，年薪高達2,600萬鎊，遠多於佢現時984萬鎊年薪，的確好有吸引力。

孫興民曾於2021/22年球季英超入23球，同利物浦前鋒穆罕默德沙拿並列神射手，但剛過去球季英超僅有10球進帳，水準明顯下滑，熱刺可能趁高價出售佢。

熱刺另一位射手哈利卡尼都有可能今夏離隊，盛傳曼聯同皇馬想收購呢位英格蘭國腳，隨住伊蒂哈德出重金買孫興民，呢位哈利卡尼嘅好拍檔隨時快一步走人。