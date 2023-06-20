新世代球王之爭　麥巴比今季入波追平夏蘭特

周二(20日)凌晨歐國盃外圍賽B組，法國主場以1比0擊敗希臘，基利安麥巴比射入12碼，一箭定江山，呢位24歲前鋒今季喺球會及國家隊合共轟入54球，同曼城前鋒艾寧夏蘭特睇齊，兩人隔空展開新世代球王之爭。

法國今場贏得比較驚險，踢到51分鐘，前鋒基沙文喺禁區內遭對手踢中頭部，需要軍醫為佢包紮，球證亦吹罰12碼。基利安麥巴比主射被門將撲出，但由於佢起腳前，已經有希臘球員提早走入禁區，球證判重射，麥巴比今次冇甩拖，勁射入網贏1比0，協助法國保持4場外圍賽全勝，兼不失球。

基利安麥巴比呢個入波亦有特別意義，佢今季球會及國家隊已累積入54球，超越已故法國名宿方亭，成為史上單季最多入波嘅法國球員。根據Squawka統計，麥巴比同艾寧夏蘭特喺2022/23年球季，球會及國家隊各項賽事總入球數字，同樣達到54球，兩人被譽為自美斯同C朗之後，新一代球王接班人，正在靜靜展開一場「暗戰」。