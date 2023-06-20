港超聯　到理文公布新兵 第1個係杜度

港超聯球隊理文周二(20日)透過Facebook專頁宣布，簽入巴西籍中堅杜度加強防線，並透露這位會披上32號球衣的新兵，今年8月在港住滿7年，屆時將申請入籍。

司職中堅的杜度，曾效力和富大埔、富力R&F、東方龍獅和冠忠南區，其中2018/19賽季曾幫助和富大埔奪得港超聯冠軍。現年33歲的杜度2016年來港，今年8月便屆滿7年，理文透露這位中堅將會申請香港永久居民身份。對於杜度來投，理文主教練曾昭達認為：「杜度係一個很有鬥心、勤奮嘅球員，班球員對佢嘅評價都很正面。杜度已喺港超證明自己嘅能力，亦具奪冠經驗，相信佢嘅加盟能加強球隊嘅制空能力。他即將來港滿7年，入籍後將會令球隊喺場上嘅調動更加靈活。」

杜度則對加盟理文感到興奮，他說：「理文係一間很專業嘅球會，我期待能盡快穿上理文球衣上場比賽，相信我嘅經驗能為球隊帶來幫助。我會繼續保持爭勝心，喺新一季努力為球隊爭取佳績。」

球員資料

杜度 Chebel Klein Nunes Luis Eduardo

出生日期：1990年4月17日(33歲)

位置：中堅

身高：180cm

曾效力球隊：和富大埔、富力R&F、東方龍獅、冠忠南區

球衣號碼：32