謝榮鍵英國GＴ賽連贏兩回　車手榜擴大領先優勢

謝榮鍵（Kevin）於個人首次全季參加的英國GT錦標賽（British GT Championship）上延續強勢，在上周末所舉行的第5及第6回合賽事上，以無懈可擊的表現連續兩場贏得所屬組別冠軍，連同上一回合的勝利，謝榮鍵與隊友Chris Froggatt已協助由Contempo Concept贊助的Sky Tempesta Racing車隊取得三連勝佳績，他們亦在Silver-Am組別的車手積分榜上，進一步擴大共領先優勢達24.5分。賽季餘下賽程只剩最後的三分之一，錦標爭奪戰即將進入白熱化階段。

上站於多靈頓公園賽道獲勝的Kevin與Chris Froggatt，乘勝追擊來到今站Snetterton賽站，他們都希望能將勝利延續。比賽前，他們只在車手積分榜上帶著些微優勢，他們必須拿出更好的表現去面對本季餘下的賽程。這對二人組合儘管成功取得第5回合的組別頭位的資格（全場第5位），但在第6回合的排位賽上只獲得組別第4位（全場第16位），正式比賽上肯定會面對一定挑戰。

第5回合比賽，由謝榮鍵負責起步的一棒。他的起步順暢並成功保持其位置，一直守在全場第4位，組別第1位直至交棒。在他身後的一眾Pro-Am組別賽車，面對著謝榮鍵出色的防守技術亦顯得無計可施。應對著巨大壓力的Kevin，成功保持名次至比賽的第35分鐘，順利將戰車交棒給隊友Chris Froggatt手中。一次暢順無誤的進出維修站，讓93號的麥拿侖戰車進佔全場第2位。本賽季Sky Tempesta Racing車隊得到麥拿侖專家Garage 59團隊的協助，車隊整體的協調性提升不少。Chris Froggatt回到賽場施展渾身解數，冀能保持在三甲名次，可是後面兩部由專業車手所駕駛的賽車速度實在太快，Chris 不得不讓位于他們。最終這對組合以7秒之差取得全場第4位，但仍然贏得組別冠軍。

接著的第6回合比賽，由Chris Froggatt率先打頭陣起步。這位英國車手的起步位置比較後，但他成功避免出意外並且在開首第1圈已提升1個名次。憑著穩定的圈速，Chris 一直將名次保持在組別前3名之內，並且利用良好的進出維修站表現，成功超越前車至Silver-Am組別第2位。謝榮鍵在接棒後，立即有所發揮，憑著新輪胎帶來的優勢，成功提升至組別第1位領先。Kevin在餘下的比賽一直領放，他的全場總名次亦不斷上升，從全場第13位一直搶上至第8位。最終為Sky Tempesta Racing再下一城，於同一個比賽週末第2度贏得組別冠軍。

謝榮鍵與Chris Froggatt 這對組合今季一直表現優異，由開季至目前為止的6場比賽，全部都取得組別三甲的成績。在最近三場的賽事上，他們帶著Sky幻彩車花的93號麥拿侖 720 GT3 Evo戰車更是取得三連勝。今個週末這二人已合共獲得50分，進一步鞏固積分榜上的優勢，目前他們以24.5分於Silver-Am車手積分榜上領前。這為Kevin和Chris提供非常重要的喘息空間，因為下一站謝榮鍵將首次前往葡萄牙，參加本季英國GT錦標賽的第7回合比賽，該比賽定於7月22至23日於 Autodromo do Algarve 舉行。