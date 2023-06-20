C朗200戰搶士哥　葡萄牙訪冰島半場開大騷

歐國外J組賽事，冰島主場迎戰葡萄牙，實力上有C朗拿度坐鎮嘅葡萄牙肯定秤高一線，不過兩隊都以崇尚進攻見稱，而且今仗將會係C朗第200次為國家隊披甲，肯定希望入波贈興。冰島新帥亦要爭響頭炮，預料雙方會合演進攻大戰，開1.5球嘅半場大機會高。（周三凌晨2時45分開賽）

葡萄牙自世盃後改由西班牙教頭馬天尼斯執教，歐國外3戰全勝，狂入13球而未失1球，表現極具霸氣。最重要嘅係，38歲老將C朗拿度喺呢3場都擔任正選，證明球隊仍然以佢為重心，今場適逢C朗歷史性第200次為葡萄牙上陣，一眾戰士在公在私都要奮力爭勝。

葡軍Goal手雲集火力猛

事實上葡萄牙有唔少入波高手，般奴費南迪斯、貝拿度施華、祖奧菲歷斯、拉菲爾利亞奧等都射術精湛，而且有唔少新星爭上位，活力十足，可以貫徹比賽初段向對手施壓嘅踢法。葡萄牙近4場歐國外作客，有3仗半場總入球開2球或以上。

冰島喺分組賽1勝2負，要爭出線機會唔大，佢哋新帥夏利迪上輪首演1比2輸畀斯洛伐克，今仗當然想爭響勝鼓。冰島一向主張進攻踢法嘅「快樂足球」，無論對手強定弱都勇於進攻，今屆曾經作客7球大炒列支敦士登，加上今屆3輪分組賽都喺上半場開2球或以上，1.5球嘅半場大值得再追。