盧卡古近3仗省5粒　比利時半場客勝值博

現時喺歐國外F組排次席的比利時，將會作客東歐國家愛沙尼亞。比利時於世盃後重組，新帥泰迪斯高仍然信任盧卡古，呢名國際米蘭前鋒近3場為「歐洲紅魔」省入5粒，加上佢哋近4次鬥愛沙尼亞全勝，全部半場已經領先，今場熱捧半場客勝。（周三凌晨2時45分開賽）

比利時「黃金一代」有盛名而冇成績，馬天尼斯掛冠而去，泰迪斯高接手後，加入唔少年輕球員，上場鬥奧地利後防起用李城嘅菲斯及雷恩艾法菲亞迪，中場有諾定咸森林嘅奧利爾文加拉，前線亦有哈法柏林嘅盧克巴基奧踢正選，呢班球員全部都少於10頂國家喼帽。到比場尾段，即使只同奧地利踢成1比1，亦大膽咁換入3名首度為國家隊上陣嘅球員，以老帶嫩，為「歐洲紅魔」增添活力。

世盃後比利時先後擊敗瑞典及德國，上場主場鬥奧地利擺烏龍落後一球下，憑盧卡古追和，呢名國米前鋒仍然獲得泰迪斯高信任，而且近3場為比利時省入5球，於國家隊表現大勇。

至於世界排名107位嘅愛沙尼亞上場作客阿塞拜疆，半場領先下被追和，今場鬥比利時將會更加難踢。比利時暫時落後榜首奧地利3分，今場必定盡力搶分，佢哋4次鬥愛沙尼亞贏晒，而且全部半場已經領先，今場推介半場客勝。