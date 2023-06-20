紅藍搶人才　曼聯車路士爭祖記中堅

基爾臣比爾馬為祖雲達斯上陣43場入5球。(Getty Images)

歐洲各大豪門正在準備今夏增兵提升實力，根據英國《每日郵報》爆料，曼聯、車路士都睇中祖雲達斯中堅基爾臣比爾馬，估計呢位26歲巴西國腳身價高達5,000萬鎊(約5億港元)。

曼聯原本頭號目標係拿玻里中堅金玟哉，但拜仁慕尼黑出手截胡，隨時捷足先登收購呢位26歲南韓國腳，紅魔鬼惟有做定兩手準備，向基爾臣比爾馬埋手。

身高1米88嘅基爾臣比爾馬效力拖連奴期間，曾經當選2021/22年球季意甲最佳防守球員，上年夏天被祖雲達斯收歸旗下，剛過去球季為祖記上陣43場，唔止防守穩健，亦有不俗助攻力，包括入咗5球。

曼聯上年夏天由坦哈格接手領軍後，展開「南美化」，包括簽入2位巴西球員安東尼馬菲奧斯、卡斯米路、阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，效果唔錯，坦哈格認為基爾臣比爾馬適合紅魔鬼，可以代替可能離隊嘅哈利馬古尼。

不過，車路士領隊普捷天奴都想簽入新中堅，同樣睇中基爾臣比爾馬，兩間球會勢必展開一場搶人才大戰。