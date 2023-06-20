福仔成為國家隊首富　身家6.5億

英國傳媒統計英格蘭國家隊成員身家，發現曼聯前鋒拉舒福特係首富，身家高達6500萬鎊(約6.5億港元)，排第2位係由曼城過檔車路士嘅史達寧，隊長哈利卡尼排第3。

《太陽報》報道，拉舒福特喺曼聯周薪為20萬鎊，不過據報道續約談判後其周薪將大幅增加到37.5萬鎊，成為英超頂薪球員，福仔嘅收入除咗波糧，仲有其他贊助同佢推出嘅產品潮物，現時其身家高達6500萬鎊，加人工後佢嘅身家將會愈嚟愈多，令佢有更多資金去推動慈善事業。

英格蘭第2富翁係史達寧，身家估計有6100萬鎊，佢嘅收入主要來自車路士周薪32.5萬鎊，以及一連串贊助，而場外佢亦係一間地產公司合夥人之一，令佢財源滾滾。

隊長哈利卡尼喺國家隊富豪榜排第3，身家5100萬鎊，同前兩位有一段距離，皆因哈利卡尼喺熱刺周薪只有20萬鎊，另加贊助收入，近年佢拓展個人事業，包括物業收租，另外投資食品生意等。不過嚟緊最重要係佢能否轉會，無論去拜仁或皇馬，對佢足球事業都係一大突破。

英格蘭國家隊身家前10排名

1. 拉舒福特 6500萬鎊

2. 史達寧 6100萬鎊

3. 哈利卡尼 5100萬鎊

4. 比克福特 3600萬鎊

5. 勞基梳爾 3200萬鎊

6. 基爾獲加 2700萬鎊

7. 佐敦軒達臣 2300萬鎊

8. 美臣蒙特 2000萬鎊

9. 基亞利殊 2000萬鎊

10. 哈利馬古尼 2000萬鎊