C朗國家隊200戰創世界紀錄　入波絕殺對手

周三(21日)凌晨歐國盃外圍賽J組，葡萄牙巨星C朗又有壯舉，成為史上首位第200次國際賽上陣嘅男子足球員，創出健力士世界紀錄！呢位38歲前鋒今仗更加扮演救世主，戰至89分鐘入波，協助葡萄牙作客以1比0絕殺冰島，保持歐國外4戰全勝兼不失球排榜首。

葡萄牙早前大勝波斯尼亞3比0，C朗踢足全場並冇波入，呢位老將今仗繼續擔任正選，並成為全場焦點，皆因係佢第200次國際賽上陣，賽前獲頒健力士世界紀錄證書，表揚C朗創出偉大成就。

C朗2003年8月首次為葡萄牙大國腳上陣，當時協助球隊以1比0擊敗哈薩克斯坦，來到今仗第200次披甲，歷時19年零304日，絕對係球壇長青樹。

今場比賽前，C朗已經事先張揚會上陣刷新紀錄，佢接受傳媒訪問時話：「200次為葡萄牙披甲，代表我非常愛自己嘅國家，對我而言係一個非常重要嘅里程碑，200係一個美麗數字，包含好多意義，我以前從未想過可以達到呢個上陣次數，依家做到，覺得好驕傲，希望繼續創造紀錄。」

C朗保持多項紀錄，包括上年成為史上首位喺5屆世界盃決賽周入波嘅球員，今年3月對列支敦士登，C朗第197次為葡萄牙國家隊上陣，打破科威特名將艾梅達華嘅史上男子國家隊最多披甲紀錄(196次)，依家更加達到200場大關。

C朗上年年底同曼聯不歡而散，今年1月加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯，被指英雄遲暮，但佢今仗以行動證明自己寶刀未老，葡萄牙久攻不下嘅時候，C朗喺89分鐘挺身而出，近門射入，亦係佢第123個國際賽入球，幫助葡萄牙以1比0擊敗冰島，全取3分，寫出最佳「劇本」。