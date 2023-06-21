夏蘭特梅開二度　挪威終於打開勝利之門

艾寧夏蘭特今季在國家隊及球會總共入56球。

周三(21日)凌晨歐國盃外圍賽A組，曼城神鋒艾寧夏蘭特發揮「三料金靴」功架，射入2球，率領挪威主場以3比1擊敗塞浦路斯，呢支北歐球隊踢咗4場歐國外，終於打開勝利之門。夏蘭特今季喺國家隊及球會總共入56球，「新世代球王」之爭，再次領先競爭對手基利安麥巴比。

艾寧夏蘭特因傷缺陣3月首2場歐國外，上仗復出對蘇格蘭，立即射入12碼，但佢被換離場後，球隊卻連失2球，由贏變成輸1比2，導致首3場僅1和2負，面臨出局危機。挪威今仗背水一戰，開賽12分鐘由蘇巴根射入打開紀錄。

換邊之後，輪到艾寧夏蘭特做主角，佢喺56分鐘射入12碼，僅過4分鐘，2位天才球星合作，馬田奧迪加特送出美妙直傳，艾寧夏蘭特快速殺入禁區射成3比0。雖然塞浦路斯補時入波破蛋，但無礙挪威全取3分，現時有4分在手，同第2位格魯吉亞同分，但踢多1場。

法國球星基利安麥巴比上仗歐國外入波，一度以54球追平艾寧夏蘭特今季總入球數字，但呢位22歲挪威國腳今仗梅開二度後，再次領先對方2球。夏蘭特今季獲得英超、歐聯神射手及歐洲金靴獎，並協助曼城成為三冠王，「新世代球王」之爭佔上風。