盧卡古起孖　踢國家隊變神鋒

周三(21日)凌晨歐國盃外圍賽F組，盧卡古又發威射入2球，協助比利時作客以3比0大勝愛沙尼亞，呢位國際米蘭前鋒喺早前歐聯決賽連番失機，成為輸波罪人，但返到國家隊卻判若兩人，近2場歐國外合共轟入3球。

盧卡古上仗歐國外建功，協助比利時逼和奧地利1比1，今仗遇上實力較差嘅愛沙尼亞，更加猶如入無人之境，上半場已經梅開二度，可惜領隊泰迪斯高喺69分鐘就收起盧卡古，無緣上演帽子戲法。

比利時踢到比賽末段由20歲小將祖漢巴卡約高入波，贈愛沙尼亞3蛋，現時以4戰取得3勝1和排榜首。

主角盧卡古今季為國際米蘭上陣37場僅入14球，但近4次為比利時國家隊上陣，已轟入7球，踢國際賽如魚得手，令人嘖嘖稱奇。由於國米向車路士借用盧卡古嘅限期月底屆滿，意味佢下季將重返車仔，早前傳出沙特阿拉伯球隊希拉爾向呢位30歲射手開出一份薪酬總值5,000萬歐元(約4.2億港元)2年合約，利誘佢加盟。不過，盧卡古希望留喺歐洲搵食，經過近2場歐國外精彩表現後，車路士新帥普捷天奴或者畀機會佢歸隊證明實力。