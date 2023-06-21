理大主場強陣出擊　亞洲大學生水球邀請賽7月掀激戰

水球，冷門運動，沒有鎂光燈，卻有一群人願意頂着大太陽，在30米的泳池不停折返，只因為單純的喜歡。這份喜歡，讓理大水球稱霸大專，放眼亞洲，於下月主辦亞洲大學生水球邀請賽。隊長劉學譽和江卓翹希望搏盡無悔，在中日韓勁旅手中奪得冠軍，推動水球發展。

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，將於7月4至8日假祁廉桐游泳池舉行，邀請到日本順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、中國華南農業大學和香港中文大學參加。連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名打入決賽。

德藝計劃助運動員入學

理大領隊張學謙表示，這是亞洲首個大學生水球比賽，有助推動水球發展：「香港缺乏水球比賽，大專加上泳總舉辦的，一年只有三四個。這個比賽給球員機會，與水平相近的大學交流，累積實戰經驗。」理大於2017年成立水球隊，起步慢，但後勁十足，水球今季列入大專常規項目，即奪冠而回。阿謙認為關鍵有二：「第一是資源投放，學生運動員可以透過『德藝計劃』入學。第二是蒲裕佳教練的指導，他經驗豐富，又是理大舊生，向球員灌輸理大價值觀，提高凝聚力。」他有信心理大游出香港，在中日韓勁旅手中奪冠。

PolyU擁6港隊猛將

理大13人陣容中，有6個港隊成員，包括大專最有價值球員劉學譽和門將江卓翹。兩人中學開始接觸水球，享受「邊游水邊打波」的感覺，也面對相同問題。「別人問我做甚麼運動，我答水球，他們會說：『水球？未聽過喎。』每次都要由頭解釋它的起源、玩法。」學譽說。哪怕拿到成績，也不見甚麼報道。失望過，尷尬過，「慢慢想通，你喜歡一件事，不用理會別人目光。」原來，埋頭游就對了。

這是學譽和阿翹的一周：一至六晚，港隊。五和日，理大。詳細些，是健身一小時，衝20趟25米，傳球、射球、無止境的基本功，還有「龍門日常」舉着鐵餅踩水。「每天都要練習，朋友約你，永遠都是『唔得閒，要練波』。有些會諒解，有些慢慢疏遠，關係就沒了。」阿翹說。大四了，「大學五件事」未完成，生活只有水球、水球和水球；但這些付出都是值得的。

專程赴新加坡集訓備戰

20出頭，阿翹已是兩屆亞運代表。「上屆亞運少人守龍，『掹車邊』入選，今屆再次入選，是真正的肯定。」學譽同樣入選杭州亞運名單，但最滿足的，要數帶領理大稱霸大專：「入學頭兩年，我滿腦子都是入球證明自己，直到當上隊長。看着大家默契、球技愈來愈好，打敗其他大學奪冠，才是最滿足的。」

為準備亞洲大學生水球邀請賽，理大上月底前往新加坡國立大學集訓，阿翹表示獲益良多：「我們贏了大專冠軍，但不代表好勁，希望藉着這個比賽認識自己的不足，拓闊眼界。」日本是亞洲水球霸主，學譽最期待對上順天堂大學和新潟產業大學，有信心克服弱點奪冠：「去年有3個主力畢業，導致人腳不足，只剩下一個中鋒。但我們個人能力不俗，夾慣夾熟，又有主場優勢，有信心奪冠。」

理大水球隊大軍名單

領隊：張學謙

教練：蒲裕佳

球員：

劉學譽（防中鋒、大四）

黃廷鏗（外圍、大四）

江卓翹（龍門、大四）

姚弘軒（外圍、大三）

張焯稀（防中鋒、大三）

黎子豪（外圍、大一）

陳唯浚（外圍、大二）

崔君朗（外圍、大二）

李澤添（龍門、大四）

李梓源（外圍、大三）

嚴卓勤（外圍、大二）

袁鼎倫（中鋒、大二）

馮柏文（外圍、大三）

【余樂詩、許思彤報導】