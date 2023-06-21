巴西德國玩嘢齊輸波　賭仔中晒伏

周三(21日)凌晨國際熱身賽爆出大冷門，2支傳統勁旅巴西、德國大熱倒灶一齊輸波，其中「森巴兵團」以2比4不敵塞內加爾，爆出8.75倍客W，亦係巴西自2014年世界盃之後，首次單場失4球，捧熱W嘅投注者今次真係中晒伏。巴西經過今仗大敗之後，恐怕要盡快聘請正式領隊主持大局。

巴西上仗熱身賽大勝畿內亞4比1，今仗遇上另一支非洲球隊塞內加爾，開賽11分鐘，就由盧卡斯柏基達打開紀錄，但之後卻兵敗如山倒，塞內加爾憑哈比迪亞路建功扳平，跟住巴西中堅馬昆奴斯哥利亞擺烏龍，雖然佢其後入波將功補過，但塞內加爾球星沙迪奧尼梅開二度，協助球隊贏4比2。

巴西自2014年世界盃以1比7大敗於德國腳下之後，近9年首次1場失4球，「森巴兵團」前主帥迪迪上年世界盃後離任，現時由雷蒙文尼斯擔任看守領隊，據悉巴西足總等緊皇馬教練安察洛堤明年夏天接手領軍，但如果巴西表現繼續走下坡，可能促使足總提早聘請主帥重建球隊。

至於2024年歐國盃主辦國德國以0比2不敵哥倫比亞，1.38倍主W都開唔出，德國近4場熱身賽只有1和3負，領隊費歷克似乎仲未試出最佳陣容。