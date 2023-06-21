中國嚴懲10位打假波桌球手　8人禁賽期無得減

中國台球協會就10位涉及假波案的中國桌球手作出正式判罰，梁文博及李行判以終身禁賽，並禁止以任何形式或任何身份參與中國境內的所有桌球賽事及活動，而魯寧、顏丙濤及趙心童等5人亦嚴重處罰，只有陳子凡、趙劍波及常冰玉獲得與世界桌球總會相同的減刑處罰。

世界桌球總會(WPBSA)紀律委員會兩周前(7日)宣布了對10位涉打假波中國球手的處罰結果，而中國台協表示要秉持「零容忍」態度，要對涉事球員作嚴重處罰，因此他們要對10位球員進行追加處罰，除了梁文博及李行同樣判以終身禁賽外，其他8人除了陳子凡、趙劍波及常冰玉採取與WPBSA相同的減刑後的處罰外，其他人都以WPBSA的未減刑前的結果作處罰。

換言之，被WPBSA最終判罰禁賽1年零8個月的前全英冠軍趙心童，基本上明年9月1日後可復出，但中國台協則以未減刑前的2年零6個月作禁賽處罰，即趙心童要在2025年7月1日後，才能參與中國境內的桌球賽事及活動；而被WPBSA禁賽至2028年4月的魯寧及本於2027年12月11日可解禁的顏丙濤，則在國內的禁賽期達到2030年。

今次中國台協的態度相當明確，要對涉事球手嚴懲處罰，以儆效尤。

中國台協對10位涉事球手在禁賽期間均禁止以任何形式、任何身份參與中國境內的所有桌球賽事及活動，判罰結果如下:

梁文博(36歲)、李 行(32歲)，終身禁賽

魯 寧(29歲)，禁賽8年，至2030年12月6日

顏丙濤(22歲)，禁賽7年6個月，至2030年5月11日

陳子凡(27歲)，禁賽5年，至2027年12月20日

張健康(24歲)，禁賽4年5個月，至2027年5月1日

白朗寧(20歲)，禁賽4年，至2026年12月6日

趙心童(25歲)，禁賽2年6個月，至2025年7月1日

趙劍波(19歲)，禁賽2年4個月，直至2025年4月7日

常冰玉(20歲)，禁賽2年，至2024年12月7日