足總 X 董之英推出足球計劃

仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚(小圖左)及足總主席貝鈞奇(小圖右)，簽署為期10年的「董之英足球計劃」。 (公關圖片)

仁濟醫院董之英紀念中學與足總宣布，將合作推出「董之英足球計劃」，屬全港唯一把專業及有系統性的足球訓練融入中學的正規課程。合作計劃為期 10 年，旨在為有志於足球運動發展的青少年提供優質的正規學術培訓。

仁濟醫院董之英紀念中學一直注重學生的全人培育，以「三元教育」——學術、創藝和體育為教學理念，為學生提供多元發展的機會。多年來在學界足球比賽享負盛名，更創下不少佳績，包括連奪 17 年沙西區學界足球賽甲組冠軍，更有數十位畢業生投身職業足球。

仁濟醫院董之英紀念中學校監黃偉健表示，董之英紀念中學在學界的成績有目共睹，有賴學校提倡三元並重的教育理念，除了傳授足球技巧之外，亦注重學生的品德和學業成績。

足總主席貝鈞奇表示，足總一直重視青年球員培訓，是次與董之英紀念中學合作，為青少年提供全面的足球與學業雙線發展的培訓，並期望在雙方長期合作下，能夠栽培出香港球壇的明日之星。

「董之英足球計劃」致力推動本地足球青訓發展，栽培及啟發更多志在足球發展的青少年，計劃率先得到仁濟醫院顧問局永遠顧問嚴玉麟博士捐款100萬元支持。計劃將提供合適的訓練場地和恆常的訓練時間，讓學員有充裕的發揮和學習機會。計劃內容包含學術、紀律、足球知識與技巧訓練，以及生涯規劃的重點內容，而學校課程亦會靈活配合球員的訓練時間。參與學員將有機會獲足總選拔成為港隊成員，甚至被推薦到各球會接受培訓或受聘。

仁濟醫院董之英紀念中學將負責招收學員、聘請教練、租用場地及參加比賽等工作，而足總會成立顧問團，優化「董之英足球計劃」未來發展方向，並為計劃的課程內容、訓練模式及教練聘請事宜，提供專業建議及支援。