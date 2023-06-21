港超聯　「堅Sir」出山！回歸和富大埔任主教練

和富大埔周三(21日)透過球隊facebook專頁公布，前主帥李志堅「堅Sir」落實回歸，接替李恆滙出任主教練一職。

「堅Sir」曾於2018至19球季帶領和富大埔成功突圍，成為史上第一支奪得港超聯冠軍的區隊，當季尾舉行的「香港足球明星選舉」更榮膺「最佳教練」。「好開心，可以再次執教大埔。雖然我冇帶隊一季球季多啲，但呢段時間我都有留意港超聯嘅比賽，特別係我執過嘅球隊。『阿滙』(前和富大埔主教練李恆滙)第一次執教港超隊，表現其實非常之唔錯，季內亦有唔少嘅代表作，希望喺全隊上下嘅努力下，新一季可以喺成績上有所突破，同埋吸引番更多『綠戰士』球迷入番球場支持我哋。」「堅Sir」表示。

由於有個別主力離隊，「堅Sir」謂當務之急乃尋覓替補人選，他說：「保連奴上季喺鋒線上嘅演出非常出色，如果唔係都唔會有其他球隊向佢招手，而我亦好需要搵番一個外援中鋒，當然希望可以搵到一個差唔多『卡士」啦！另外，中堅我覺得都需要嘅，因為如果淨係靠晒加卡爾，佢會好辛苦，點都要搵個拍檔畀佢。正如我所講，啱啱嗰季都有留意港超嘅比賽，大埔陣中幾位球員都踢出爭氣波，好似陳曉鋒同馮冠鳴呢對中場、分別客串過防中同中堅嘅羅振庭同李家豪，同埋前中後都踢過嘅鄭子森等等，只要搵外援方便順順利利嘅，我相信整體演出會比之前再有進步。」

最後「堅Sir」提到今次復出，自己在心態上會有一些調節，並有信心可以同一班留隊的職、球員合作愉快。「同過去帶嘅隊唔同，大埔喺人腳方面未必咁充裕，我喺定立目標或者對球員嘅要求方面，都要識得去調節一吓。睇番轉頭，有時我投入得滯，有意冇意就令到自己好封閉，雖然未清楚會方喺人手上面會點安排，但既然坐埋同一條船，有咩一定會開心見誠拆掂佢。」「堅Sir」謂待會方落實教練團成員安排後，就會着手制定季前的操練部署，暫定下月中正式開操。