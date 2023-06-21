超新星對決　荷蘭U21威「比」你睇

U21歐國盃決賽周開鑼，周四(22日)凌晨零時A組上演好戲碼，比利時U21對荷蘭U21。比利時大國腳「黃金一代」步入黃昏，但後輩未能接班，就連U21都質素平庸，喺青年賽事無甚表現；反觀荷蘭非常重視青訓，佢哋喺U21歐國盃有輝煌成績，加上近9仗6勝3和未輸過，有力打響頭炮，客勝要捧場。（Now 630周四凌晨零時直播）

比利時U21往績麻麻，過去只曾3次躋身U21歐國盃決賽周，最叻一次都只係打入4強，上屆連決賽周都入唔到。今屆「歐洲紅魔」捲土重來，但咪抱太大期望，皆因佢哋近況平平，近5仗僅得2勝2和1負，毫無強隊風範，所輸一仗正正係舊年9月熱身賽1比2不敵今仗對手荷蘭U21，該役荷蘭由阿積士前鋒拜仁博比梅開二度，比利時U21今場又要對住呢位新星，再輸唔奇。

荷蘭非常重視青年賽事，佢哋過去7度出戰U21歐國盃決賽周，5次躋身4強，取得兩冠一季，成績極佳，上屆雖然只得殿軍，但個別球員累積一定經驗後，重奪冠軍決心更盛。上屆亦有隨隊嘅拜仁博比，如今已成為領軍人物，呢位新星步大力雄，上季為阿積士射入13球，被視為球壇新一代接班人。荷蘭整體實力強橫，屬賽事奪標熱門之一，加上近況理想，客勝可看高一線。