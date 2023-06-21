等足16年首奪亞錦賽個人獎牌　羅浩天：美好生日禮物

剛於亞洲劍擊錦標賽勇奪3面獎牌的香港女子重劍隊及男子佩劍隊，在周三（21日）回港，羅浩天苦等16年，終於迎來首面亞錦賽個人銅牌，他直言是一份美好的生日禮物。港隊相隔9年，自林衍聰之後再獲男佩個人賽獎牌，「阿天」不禁感觸落淚：「從亞運走到亞錦，我就像慢慢跟隨他的步伐。」

由江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望組成的香港女子重劍隊，於亞錦賽團體項目勇奪銀牌，而世界「一姐」江旻憓更同時贏得個人賽金牌，她大讚團隊：「這面銀牌是一大鼓舞，而且感覺大家愈來愈有默契。（決賽對手）南韓現時世界排名第一，她們打團體真的好強。團體和個人兩者打法不同，我需要再加強體能。」朱嘉望表示：「大家打得好好，今次對亞運備戰好有幫助，希望下次可以贏金牌。」

女重隊將於7月和9月迎來世錦賽和亞運兩個大賽，而陳渭泠和佘繕妡更會在兩賽中間出戰世界大學生運動會。佘繕妡表示：「亞錦賽給予我不少信心和學習機會，第一次去世大運，希望感受大賽氣氛。」眾將亦不忘恭喜是日在男子重劍及女子花劍團體賽贏得銅牌的港隊隊友。

至於首奪亞錦賽個人獎牌的羅浩天，表示這面銅牌意義重大：「原來我2007年第一次打亞錦賽，等了16年，31歲收到一份好好的生日禮物。」港隊自韓籍教練李旭宰上任半年後已有明顯進步，羅浩天認為最大得着是心態改變：「教練總是強調進攻為先，就算防守都要建基於進攻，要想向前，不要向後，令我比賽時心態有好大改變，出劍更果斷。」

港隊對上一次於亞錦賽男子佩劍項目贏得獎牌，已經要數到2014年的林衍聰，今次羅浩天能在師兄見證下得獎更覺感動：「我從小就跟着他，多年來一起並肩作戰，他不只是師兄，更像我的『阿哥』。『阿聰』拿過亞運、亞錦獎牌，之後到我，就像慢慢跟住他的步伐走。」羅浩天於上屆亞運個人和團體均奪銅牌，他期待團隊在新教練帶領下繼續進步，在之後的大賽取得突破。