車路士再有3人散水 去沙特掘金

車路士繼續散貨，繼尼高路簡迪落實加盟伊蒂哈德後，3位非洲兵艾度亞文迪、高列巴尼同薛耶治，即將由車路士轉會到沙特，加盟當地不同球隊。

轉會專家Fabrizio Romano嘅招牌轉會標題Here we go周三(21日)連出3次，3次都係車路士球員轉投沙特，分別係艾度亞文迪去吉達艾阿里，高列巴尼轉投希拉爾，薛耶治就會加盟艾納斯，跟C朗搵食。

塞內加爾門將艾度亞文迪原本係車路士一號門將，但球隊今季經歷動盪，佢亦因失準被貶後備，卒之被賣走，報道未有透露更多細節，佢將會去吉達艾阿里。

塞內加爾中堅高列巴尼去年以3800萬歐元由拿玻里轉投車路士，僅效力1季，明顯幫唔到手，車路士打算重建防線，決定將高列巴尼送走，報道指希拉爾同車路士達成口頭協議，高列巴尼亦答應簽約3年，轉會費同年薪暫未透露。

摩洛哥翼鋒薛耶治今季喺車路士失去正選位置，今年初一度被賣去巴黎聖日耳門，但因手續問題未能完成轉會，半季後卒之被車路士放售，將會轉投艾納斯，報道指稅後年薪為1200萬歐元，算係低薪。