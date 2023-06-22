車路士48小時狂賣6星　沙特資金疑利益輸送

英超豪門車路士今夏進行大清洗，希望喺6月財政年度結算前「執靚盤數」，以免違反財政公平條例。車仔嘅計劃喺過去48小時大躍進，一口氣「拍板」賣走尼高路簡迪、艾度亞文迪、高列巴尼、薜耶治、高華錫同夏維斯6大球星，其中前4人都會去沙特阿拉伯落班，據報有歐洲球會質疑車路士同沙特資金有利益輸送，要求歐洲足協徹查。

車路士去年獲美國富商保利入主後，對上2個轉會窗狂花近6億鎊(約60億港元)買人，令球隊出現人滿之患，球員臃腫亦令財政未符英超/歐洲足協嘅財政公平條例，需要喺6月底前盡量清貨。車路士由周二(20日)起48小時內成功清走6星，消息指奧巴美揚、盧卡古、赫臣奧度爾、美臣蒙特等亦會緊接離隊。

車路士宣布尼高路簡迪自由身加盟伊蒂哈德後，再扑槌1,000萬鎊(約1億港元)賣艾度亞文迪去吉達艾阿里、高列巴尼以2,000萬鎊(約2億港元)轉投希拉爾，薛耶治就以800萬鎊(約8,000萬港元)轉投艾納斯。車仔同時「拍板」高華錫以3,000萬鎊(約3億港元)賣去曼城，以及將夏維斯以6,500萬鎊(約6.5億港元)賣畀阿仙奴。

據英國《每日郵報》報道，沙特阿拉伯資金成為車路士今次散貨嘅「逃生門」，除尼高路簡迪、艾度亞文迪、高列巴尼、薜耶治外，消息指奧巴美揚、盧卡古同赫臣奧度爾同都沙特球會斟介中，沙特代表團甚至喺倫敦一間酒店設「作戰總部」，準備喺英超大手買人。

原本陷入財政危機嘅車路士，突然得到沙特資金「解救」，引起球圈唔少猜疑。據英國《每日電訊報》消息，數間歐洲球會以「公平市場」為口號要求歐洲足協徹查，懷疑當中涉及利益輸送。車路士母公司Clearlake Capital，主要投資者正正就係沙特主權財富基金(PIF)。

消息人士指出：「PIF係世界體壇有好多投資，應該要管制佢哋唔會有利益輸送，例如高價收購一啲年老球員。見到有球會因為沙特資金而逃過財政公平條例，好難唔令人覺得有蠱惑，尤其當買賣雙方都係由沙特資金支持。」