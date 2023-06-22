面目全非！車路士歐聯功臣下季只剩3個？

車路士2021年歐聯決賽擊敗曼城捧盃，球會史上嘅最高峰喺2年後面目全非，除咗班主由阿布拉莫域換成保利之外，冠軍陣容係2年間亦幾乎全部換晒，23/24球季好可能只係剩番3個功臣在陣！

2年前歐聯決賽，門將由艾度亞文迪把關，呢位塞內加爾門將已同意轉去沙特聯賽；防線方面魯迪格上年已改投皇家馬德里，而隊長阿斯派古達正同拜仁斟介，有望同舊帥杜曹喺德甲再續前緣，如無意外，只有堤亞高施華、列斯占士同芝維爾3人會繼續留守車路士。

車路士最大變動係中前場，歐聯決賽嘅陣容全部換晒，佐真奴今年1月已過檔阿仙奴，尼高路簡迪約滿後亦轉戰沙特，決賽一箭定江山嘅夏維斯據報已傾掂轉投阿仙奴，另一德國國腳迪姆華拿亦喺上年重返RB萊比錫；最後係美臣蒙特，佢拒絕同車路士續約後已被掛牌，目前正同曼聯斟介轉會。

更加誇張嘅係，當年12個後備球員，韋利卡巴尼路、馬高斯阿朗素、安達斯基斯坦臣、葛特蘇馬、艾馬臣柏美尼、比利基莫亞同基奧特7人早已離隊，高華錫、薛耶治、基斯甸普列錫同赫臣奧度爾離隊已成定局，下季好大機會只剩阿列沙巴拿加一人留隊。