U21歐國盃　法意小將強強對決均細波

U21歐國盃D組將上演矚目對決，法國U21火併意大利U21。兩軍實力強勁，同屬爭標熱門，喺呢組攜手出線機會唔細，首仗碰頭相信試探為主，加上雙方近兩仗交手全開2球或以下，2.5球入球細穩陣。（Now 630周五凌晨2時45分直播）

法國喺U21歐國盃往績唔差，過去10次參加決賽周，6次殺入4強階段，當中獲得冠亞各一，上屆亦打入8強，今屆被外界視為爭標分子。佢哋同齡新星遍布歐洲5大聯賽，中場卡夫蘭杜林更係1998世盃冠軍功臣杜林次子，「小杜林」本身亦係大國腳，今次降格領軍盡顯決心。賽前佢哋專程參加一項U23國際賽，挑戰大兩歲球隊，仍然可以躋身4強，狀態唔使懷疑。

意大利U20剛於U20世盃闖入決賽，最終不敵烏拉圭U20獲得亞軍，依家輪到U21梯隊出戰歐國盃，自然唔可以差過一班師弟。意大利U21過去只曾兩次缺席U21歐國盃決賽周，5度封王屬冠軍常客，上屆亦打入8強，今屆重心球員計有中場辛度東拿利及中堅史卡雲尼等，年初兩場友賽先後擊敗塞爾維亞U21同烏克蘭U21，絕對唔赦法國U21，小組第一場波唔會咁早「自揭底牌」，入球唔慌多。

直播表

周五凌晨零時 U21歐國盃 捷克U21 Vs 英格蘭U21

Now 630

周五凌晨零時 U21歐國盃 德國U21 Vs 以色列U21

Now 633

周五凌晨零時 U21歐國盃 挪威U21 Vs 瑞士U21

Now 635

周五2:45am U21歐國盃 法國U21 Vs 意大利U21

Now 630am

周五8:45am 阿甲 葛度爾古斯 Vs 小保加

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