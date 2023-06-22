男花女佩添兩銅　港隊1金1銀6銅大豐收

亞洲劍擊錦標賽今日（22日）煞科，香港男子花劍和女子佩劍隊，均於4強不敵南韓，摘下兩銅。總結6日賽事，港隊收穫1金1銀6銅，全部劍種都有牌落袋。

亞錦賽來到最後一日，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨組成的男花隊，被列為3號種子，首圈面對越南，9局全勝下，以45：17輕鬆過關。港隊次圈迎來中華台北，張家朗在第2局打出6：0，雖然梁千雨遭對手力追，但蔡俊彥和楊子加重新拉開分差，以45：35殺入4強，硬撼南韓。

港隊去年4強不敵南韓，今年一樣嘗不到甜頭，落後10分進入第8局，即使蔡俊彥打出一段5：0，未幾又被拉開，以35：45告負，摘下銅牌。

女佩方面，港隊派出朱詠翹、梁洛文、薛雅齊和歐倩瑩，直入8強，只要擊敗哈薩克，即可鎖定獎牌。港隊不負眾望，薛雅齊在第2局打出5：0，梁洛文亦在第6局「派蛋」，以45：34擊敗對手。港隊之後迎來頭號種子南韓，不落下風，多次追剩1分差距，可惜未能逆轉，以32：45告負，奪得銅牌，繼2018年再上頒獎台。

總結6日賽事，港隊收穫1金1銀6銅，包括女重個人賽金牌（江旻憓）、女重團體賽銀牌（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望）、男重團體賽銅牌（方凱申、何瑋桁、吳浩天、周澤軒）、男花個人賽銅牌（楊子加）、男花團體賽銅牌（張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨）、女花團體賽銅牌（鄭曉為、陳諾思、關渝澄、符妤名）、男佩個人賽銅牌（羅浩天）及女佩團體賽銅牌（朱詠翹、梁洛文、薛雅齊、歐倩瑩），全部劍種都有牌落袋。