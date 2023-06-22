【官宣】卻奧斯續約　一句說話暗寸C朗美斯

西甲勁旅皇馬正式宣布，同中場卻奧斯續約1年至明年夏天，粉碎佢可能去中東掘金嘅傳聞，呢位33歲德國名將表示，只會留喺頂級聯賽踢到掛靴，似乎暗寸緊2位球王美斯同C朗為延續球員生涯，「淪落」到要去美國同沙特阿拉伯搵食。

卻奧斯2014年由拜仁慕尼黑加盟皇馬以來，總共上陣417場，射入27球及89次助攻，協助球隊奪得20項冠軍。呢位老將剛過去球季為「銀河艦隊」52次披甲，入2球及6次助攻，佢表示自己對於球隊仍然非常重要，所以決定續約：「我仍然覺得自己係皇馬重要一員，1月已經向會方表明，冇打算轉會，對我而言，最重要係繼續踢高水平賽事，而唔係去某些地方打滾幾年，如果我想退役，亦要喺高水平聯賽退役。」皇馬射手賓施馬早前轉投沙特阿拉伯球隊伊蒂哈德，卻奧斯似乎唔認同呢位前隊友嘅選擇。

卻奧斯續約之後，另1位中場老將莫迪歷去留亦受到關注，呢位37歲克羅地亞國腳將於6月底約滿，盛傳有沙特阿拉伯豪門想簽佢，預料佢將於短期之內，同皇馬會長皮里茲見面，再決定前途。