紐卡素將簽「新派路」　轉會費平球會紀錄

英超「新土豪」紐卡素獲得下屆歐聯入場券之後，準備今夏大肆增兵提升競爭力，根據英國及意大利各大傳媒報道，紐卡素已正式向AC米蘭提出收購中場辛度東拿利，出價7,000萬歐元(約6億港元)，若然成事，將追平上年來投嘅阿歷山大伊沙克，成為「喜鵲」史上最貴收購之一。

據悉紐卡素曾於周二(20日)報價5,000萬歐元(約4.3億港元)，但被AC米蘭拒絕，其後加碼至7,000萬歐元，終於令「紅黑兵團」心動，預料兩間球會有望達成協議。紐卡素亦會向辛度東拿利提供一份700萬歐元(約6,000萬港元)年薪合約，比佢現時人工多1倍。

AC米蘭現時由美國財團RedBird Capital Partners擁有，早前解僱名宿兼總監馬甸尼，為推行「開源節流」政策掃清障礙，只要有球會開出高價，會方都願意放人，對於紐卡素出到7,000萬歐元買辛度東拿利，應該感到滿意。

23歲嘅辛度東拿利3年前由布雷西亞加盟AC米蘭，協助球隊奪得2021/22年意甲冠軍，今季意甲上陣34場入2球及7次助攻，亦係打入歐聯4強嘅主力，由於佢外型及踢法似意大利名宿派路，因而有「新派路」之稱，佢目前正在為意大利小國腳出戰U21歐國盃。