港超聯　霍啟山確認北區升班

由香港職業足球員協會（PFAHK）舉辦的全民足球挑戰賽，周四（22日）進行最後一個比賽日，並邀請足總董事霍啟山及黃俊雄等嘉賓出席，其中霍啟山就確認北區足球會來季會升上港超。

北區足球會同日於球會Facebook專頁，宣布已獲得足總口頭通知，表示董事局已開會接納球會來屆參加港超聯賽事的意向，有份出席是日活動霍啟山，也確認北區來季將征戰港超：「足總一直希望鼓勵更多球隊參與職業聯賽，今年嘅好消息係北區會升港超。」霍啟山已表明將競選足總主席，由於無人競逐該職，預料他將自動當選，霍啟山就表示希望培養更好嘅環境，日後有更多球隊支持香港發展。

全民足球挑戰賽闊別1屆後再開，是日進行最後一個比賽日，各級別賽事順利舉行之外，嘉賓邀請賽也成為焦點，參與賽事的除了包括曾協助PFAHK為失業球員舉辦訓練的郭嘉諾之外，袁世傑及周家樂等多位港超球員，也有份落場獻技。上季任深水埗主教練的「嘉諾Sir」，就對再次參與今次活動感開心：「協會係畀職業球員嘅，都多謝佢哋會肯幫手過嚟踢波。」他表示新季未有計劃執教港超球隊：「可以唞下先，知道今年機會唔多，但我聽低，一定會繼續做教練工作。」PFAHK聯合召集人陳志康，透露今次賽事吸引37支球隊參賽，並成功籌集逾20萬元，撇除活動經費後，將繼續用作支援本地足球發展。