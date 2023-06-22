精銳盡出爭冠　英格蘭登場強攻捷克

U21歐國盃C組重頭戲，由捷克U21挑戰爭標熱門之一英格蘭U21。「小三獅」雖然過去6屆有5次分組賽出局，但今屆精銳盡出，徵召多位已經喺英超打出名堂嘅新星，整體實力遠遠凌駕對手。加上雙方近3次交鋒，英格蘭U21獲得全勝，可望打響頭炮，為爭冠省靚招牌，客Ｗ趁熱食。（Now 630周五凌晨零時直播）

英格蘭U21曾經贏得1982及1984年U21歐國盃冠軍，近年最威水成績係2017年打入4強，但之後無以為繼，近兩屆早於分組賽出局，令球迷相當失望。

英足總痛定思痛，今屆派出最強陣容參賽，多位主力均效力英超球隊，前面由紐卡素射手安東尼哥頓、曼城高爾龐馬及車路士翼鋒馬度基擔大旗，中場更加星光熠熠，已屬大國腳嘅阿仙奴伊美路維、利物浦孖寶哈維艾利洛及居迪斯鍾斯、加上維拉積及藍斯，真係唔講得笑，仲有麥斯艾朗斯及勞基湯馬士鎮守後防，前中後三線相當平均，可見佢哋對今屆冠軍志在必得。

另一邊廂，捷克U21近年出戰U21歐國盃每每陪跑，過去4屆有3次分組賽出局，另一屆更加未能躋身決賽周。佢哋陣中絕大部分球員效力本土聯賽球隊，無論技術、質素及經驗都唔及「小三獅」，今晚都注定凶多吉少。

睇番兩隊咁蹺喺今屆外圍賽同組，英格蘭當時10戰8勝1和1負，以首名直接出線決賽周，小組兩循環曾以3比1及2比1「雙殺」捷克U21，可見雙方實力存有差距，今晚再次碰頭，「小三獅」贏波機會可謂高唱入雲。