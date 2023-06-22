女乙　翱翔足球會稱后　下季甲組見！

當大家在季初預測「賽馬會女子足球聯賽(乙組)」，到底會由冠忠南區、標準流浪，還是屯門稱后的時候，包括「馬姐」、「阿勁」、Pipi和Cathy等在內的翱翔足球會球員，選擇拚命練習之餘，還安排教練私補、密密健身加操，誓要令大家大跌眼鏡。最終，她們的努力並沒有白費，翱翔經過13周的聯賽後，力壓多支爭標熱門成為冠軍。

「雖然開季以嚟，好少人會覺得翱翔可以攞到冠軍，但我就一直相信我哋可以做得到！」翱翔隊長馬欣言「馬姐」，以堅定的語氣回應記者提問。由2020至21年度球季的恆華開始，經歷上季的翱翔恆華，到今季的翱翔，「馬姐」可謂見證着球隊的成長，她說：「冇錯翱翔係第一季參加乙組聯賽，但其實班底已經建立咗幾年，包括上季翱翔恆華喺『聯賽盃』攞到亞軍嘅功臣，到今季加入咗幾位前九龍城嘅球員，同一啲本身唔係踢開波嘅新血，教練『趙Sir』（即前港超球員趙俊傑）好畀心機去搞新、舊球員嘅磨合，加上季中得到有心有力嘅新贊助人支持，令球隊嘅資源多咗，最終喺全體職、球員嘅共同努力下，我哋達成咗第1個短期目標（攞冠軍）。」

短期目標不只1個？有訂立長期目標嗎？「第2個目標就係升上甲組之後，挑戰傑志同車路士呢啲有實力嘅對手；長期目標就係5年內可以出戰亞洲賽。我哋知道要達成呢啲目標都唔係易事，將會面對好多困難，但唔試過點知成唔成功？正如當初冇乜人估我哋會攞到冠軍一樣。」「馬姐」道。

回憶聯賽奪魁之旅，「馬姐」指球隊取得開季5連勝，到第6周以0比1不敵凱景才被打破不敗身。之後「足總盃」展開，儘管要兼顧兩條戰線，但一班新舊隊友都竭盡所能，投入應付每一場比賽。聯賽輸波後的翱翔，第7周賽事便立即重返勝軌，一直到尾二1場第8周補賽，1比1和標準流浪才再次失分。翱翔先在最後1周頭場以3比0力克爭標熱門冠忠南區，繼而尾場屯門對標準流浪賽和1比1「攬炒」，翱翔得以較佳對賽成績，壓倒同以13戰11勝1和1負得34分的屯門成為冠軍。

翱翔足球會跟其他13支乙組聯賽對手一樣，都屬於業餘球隊，大部分球員均有正職。本身是公務員的「馬姐」指出，其隊友乃來自五湖四海，有教師、投資顧問和藝術工作者等等，當中比較特別的有3位，分別是皮革師、甜品師和藝人。

梁濼姸 「阿勁」 #5 前鋒 皮革師

花名「阿勁」的梁濼姸，最終與冠忠南區的邱嘉慧，以19球在射手榜並列首位，但原來這位冠軍功臣乃「中途出家」，上季加盟翱翔恆華才開始正式開始踢足球。「我中學係打籃球嘅，除咗小學嗰陣玩過暑期足球發展計劃，可以話係未接受過正式嘅足球訓練。但我自細都好鍾意運動，同玩得都想可以做到最好，唔會玩玩吓，加上上季表現唔好，所以今季無論練波定比賽，都比之前更加投入，除咗球隊恆常嘅訓練，我都會自己加操，好想進步多啲同快啲。」「阿勁」謂。

對於能由「白紙」一張到榮膺神射手，「阿勁」表示十分感謝教練之教導，以及隊友的支持，她說：「教練好有心做好多嘢想我哋進步，比賽嗰陣，因為我啲走位仲好亂，佢會不斷咁喺場邊提醒我。至於隊友嘅認同，就係我入波最大嘅動力，當見到隊友搏晒命防守嗰陣，我就好想入波去減低佢哋嘅壓力，隊友間互相扶持、互相影響嘅感覺好正。」

黃芷晴 Pipi #26 中場 甜品師

「阿勁」能夠成為神射手，除本人努力外，隊友黃芷晴(Pipi)在中場的傳送亦功不可沒。與「阿勁」兩年多點的球齡相比，Pipi可算得上是前輩級，由中二捨棄排球轉攻足球開始，她先後效力過公民和沙體的青年軍，之後加盟乙組永高，及後轉投車路士足球學校(香港)挑戰甲組賽事，上季則為九龍城在乙組披甲，到今季前轉會翱翔，火速成為球隊主力。

「可能我接觸足球訓練嘅時間比大部分隊友都長，同埋有好多隊友本身都唔係踢開波嘅，所以喺場上面我好想孭多啲責任上身，同為隊友製造多啲機會。雖然始終大家唔係夾咗好耐，有失誤難免，但大家都好投入，好想一次比一次做好啲，去到季中已經夾得好好，好有滿足感。」而這份滿足感正是Pipi踢足球的大動力。

曾入選香港U18、目前是香港五人隊U20的Pipi跟「阿勁」一樣，因甜品師的工作時間相對彈性，讓她可以騰出充裕時間，跟足球隊安排的所有訓練。「返工搵錢係緊要，不過相比吓，足球喺我生命中位置高好多。我9成朋友都係前隊友或者依家嘅隊友，我亦好享受練波或者比賽嘅感覺，將來係點唔諗住，但呢一刻乜嘢都係足球行先！」

植詠珊 Cathy #33 前鋒 藝人

先後在香港各大主要媒體效力過的植詠珊 Cathy，本身是籃球高手，但今個球季開始前，卻突然在前行家介紹下，去參加了翱翔足球會的體驗日，最終獲會方招睞，加入了翱翔大家庭。「識我嘅朋友都知道我好鍾意運動，除咗專項籃球，幾乎乜嘢都都想玩想試，其中包括足球，想踢好耐，但一直冇機會。所以好開心翱翔肯畀我加入嚟學踢波。」Cathy回憶道。

縱使本身工作不定時，惟自成為翱翔一員後，只要時間許可，Cathy都會自動自覺去強化自己，不是到健身室做Gym，就是請出面的教練或波友替自己私補。「我打前鋒主要受巴倫古素(前傑志外援)影響，好想做到佢嗰種接應隊友傳送，第一時間將個送入波嘅功架，我知好難，所以咪要畀啲心機去惡補囉。」Cathy笑說。

可能參與隊際運動久了，深明正選與後備球員同樣重要之道，加上「自己知自己事」，Cathy一直邊努力學踢波、一直等待教練派其上陣的機會。直到上月13日(六)上演翱翔足球會對佳聯元朗的「足總盃」分組賽補賽，Cathy終於迎來足球生涯首次正選，並且踢足全場，個人梅開二度協助球隊大勝而回。「多謝教練畀我踢正選，入兩球同贏波嘅感覺好正，亦令我對繼續入波嘅欲望大咗，喺新一季開始之前，我一定會畀心機Upgrade自己，等我！」