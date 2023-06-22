利物浦更衣室片露玄機　3球星將被踢走？

近日網上流傳一段利物浦更衣室影片，引起球迷熱話，片段中有球迷拍低掛起嘅全隊球衣，當中絕大部份都係新球季波衫，連新加盟嘅阿歷斯麥亞里士打亦有份。不過，已宣布離隊嘅阿歷士張伯倫、羅拔圖法明奴同占士米拿就仍然掛上舊球衣，仲有另外3位球星都未有更換新戰衣，令人懷疑佢哋「冇得留低」。

片段中大部份球員都掛起23/24球季波衫，早前宣布離隊嘅4名球員當中，除拿比基達冇份出現外，阿歷士張伯倫、羅拔圖法明奴同占士米拿都有舊波衫出現，但其餘球員當中仲有3個「未換衫」，包括堤亞高艾簡達拿、祖高美斯同祖爾麥迪比，令球迷懷疑佢哋都唔喺組軍計劃當中。

據報利物浦收購阿歷斯麥亞里士打後，仍希望簽入多2名中場，中堅方面亦係領隊高普想增兵位置，所以亦唔排除會再有球員離隊。有利物浦球迷就認為3位「未換衫」球員，可能只係印刷問題，或者準備更換球衣號碼，未必同去留有關。