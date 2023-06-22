坦哈格不滿態度差　甸恩軒達臣回歸無望

上季被曼聯外借諾定咸森林嘅門將甸恩軒達臣，借用完結後將重返曼聯，喺迪基亞遲遲未續約情況下，甸恩軒達臣重啟「紅魔生涯」機會理應大大提升。不過據英國《曼徹斯特晚報》報道，領隊坦哈格對甸恩軒達臣嘅態度非常不滿，幾乎肯定唔會再起用呢位前英格蘭國腳。

26歲嘅甸恩軒達臣係曼聯青訓出身，2020年外借錫菲聯上位後回歸曼聯，一度被視為取代迪基亞嘅人選，可惜佢唔甘心喺後備席等待「接班」，上年外借森林後更公開炮轟曼聯「浪費佢黃金時間」，更表明佢喺坦哈格上任前要求轉會，係唔想坦哈格睇佢練波後唔肯放人。

《曼徹斯特晚報》消息指，坦哈格上年底曾經同甸恩軒達臣視像會議，亦係兩人首次會談，當時坦哈格問佢想唔想提前終止借用返曼聯，結果被甸恩軒達臣一口拒絕，坦哈格之後喺冬季轉會窗改為借用畢蘭特做後備龍門，但佢對甸恩軒達臣嘅態度就非常不滿。

甸恩軒達臣今年1月重傷提早收咧，森林亦改為借用基羅拿華斯把關，消息指森林領隊谷巴滿意甸恩軒達臣表現，有意向曼聯正式提出收購。