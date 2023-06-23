曼聯展開收購奧拿拿　經理人抵曼市談判

曼聯收購新門將行動正式展開，據意大利《天空體育》消息，「紅魔鬼」正同國際米蘭就收購奧拿拿進行接觸，呢位喀麥隆國腳嘅經理人亦現身曼徹斯特談判。消息指曼聯領隊坦哈格已鎖定奧拿拿，認為呢位昔日阿積士3季冠軍愛將，係曼聯門將嘅「完美」人選，預計最終轉會費將超過5,000萬歐元(約4.29億港元)。

曼聯正選門將迪基亞合約即將完結，續約一事亦未有進展，曼聯喺夏天收購門將係重要任務。意大利《天空體育》透露，國際米蘭門將奧拿拿嘅經理人保迪尼斯，周四(22日)已飛抵曼徹斯特同曼聯高層談判，國米方面亦願意放人，但要求至少5,000萬歐元外加浮動獎金條款；據報國米同時已物色替補人選，被曼聯視為積極訊號。

現年27歲嘅奧拿拿係巴塞隆拿青訓出身，之後加盟阿積士曾3奪荷甲冠軍，當時阿積士教練正正就係坦哈格，兩人合作接近5年非常熟悉。坦哈格喺曼聯嘅戰術以組織為先，門將需要有一定腳下功夫同組織力，呢個就係奧拿拿最大賣點，月初歐聯決賽對曼城有光芒四射表現，被哥迪奧拿大讚係最強腳法門將。

英國《曼徹斯特晚報》報道，就算迪基亞最終同意曼聯開出嘅新合約，坦哈格仍然會引入新龍門作出競爭，除咗奧拿拿係「完美」首選目標之外，愛華頓門將比克福特同賓福特門將大衞拉耶，都喺坦哈格嘅門將目標名單當中。