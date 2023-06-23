U21歐國盃爭議　意大利「入波」被屈慘輸

U21歐國盃分組賽出現極大爭議，周一(23日)凌晨D組首輪賽事，冠軍熱門之一嘅意大利U21以1比2不敵法國U21。意大利U21今場輸得冤枉，佢哋喺補時階段曾經「入波」，但球證竟然睇唔到個波已經越過白界，喺冇VAR同冇門線技術幫助下，意大利U21嘅入波「被消失」下慘情輸波。

意大利U21有大國腳辛度東拿利領軍，法國U21亦有皮爾卡魯魯等喺意甲搵食球員，22分鐘法國U21由射手卡利穆恩度入波領先，36分鐘皮亞圖柏歷基接應辛度東拿利罰球頂入，半場踢成1比1。法國U21喺62分鐘再由巴高拿建功，去到補時出現爭議一幕，意大利U21守將比拿路華頭槌中內柱後，被法國守將白界內用身體擋出，重播顯示個波好大機會已經完全越過白界，但球證最終未有判入。

意大利U21教練尼高拿圖賽後憤怒表示：「我真係唔想講呢場波。我哋冇可能會遇到呢種球證，我覺得球證對比賽結果嘅影響太大，而且我哋亦非常冇運。意大利U21今場輸畀一支好出色嘅球隊，但我哋亦有好好嘅表現，值得拎到更好嘅結果。」