拳擊被逐出IOC　巴黎及洛杉磯奧運仍然保留

國際奧委會（IOC）周四表決，通過將國際拳擊總會（IBA）撤銷資格認可，但為保護運動員及拳擊運動的發展，2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運仍保留拳擊賽事。

據報道指，國際奧委會執委會以69票贊成、1票反對及10票棄權，通過撤銷承認國際拳擊總會；而自2019年以來，國際拳擊總會因為多項貪腐醜聞，遭IOC停權，包括管治、財務透明度及永續性都飽受批評。

由於IBA的財務、管治、裁判及評審等的擔憂，國際奧委會在2020年東京奧運上親自組織比賽，而2024年巴黎奧運亦再次負上責任。

這項運動並未被列入2028年洛杉磯奧運的項目，但因IOC在第140屆會議上進行投票時，總幹事表示會「保證」拳擊將在五年內列入為比賽項目，但有關奧運會的詳情，IOC將於10月有定案。

在表決投票前，IOC會長湯瑪士‧巴治表示:「我們在拳擊運動上沒有問題，拳擊運動員也沒有問題，拳手們應該受到一個誠及透明的國際總會所管理。」

國際拳擊總會發出聲明表示一直已跟隨IOC的所有建議，「儘管面臨挑戰，IBA仍然致力拳擊運動的發展，以組織最高水平的官方錦標賽及世界錦標賽；我們不能掩蓋一個事實，今天的決定對全球拳擊運動來說是災難性，並公然違背了IOC關於以拳擊及運動員的最佳利益行事的主張。」