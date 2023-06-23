雲班耶馬大熱當選狀元　承諾為馬刺付出100%

今日（23日）NBA選秀會，手握狀元籤的馬刺，毫無懸念選擇了雲班耶馬（Victor Wembanyama）。這個年僅19歲的法國中鋒，被視為勒邦占士後最有潛力的新人，引起全球關注。

雲班耶馬身高2米26，臂展長達2米43，卻擁有出色的運動、協調和投籃能力，上季效力法國聯賽大都會92，場均取得21.6分10.4籃板，被視為2003年勒邦占士後，天花板最高的狀元。

「我一直幻想著這個時刻，當阿當施華（NBA總裁）叫我上台，感覺夢想成真。」被馬刺選為狀元的雲班耶馬難掩激動，不忘感謝馬刺球迷歡迎：「我給他們的訊息是，我會付出100%，竭盡所能讓這個球會贏球，為球迷和社區作出貢獻。」他又透露會參加夏季聯賽，意味著最快7月初，就能看見雲班耶馬穿著馬刺球衣比賽的身影。

榜眼和探花為Brandon Miller和Scoot Henderson，被黃蜂和拓荒者選中。有趣的是，火箭和活塞分別在第4和第5順位，選中Amen Thompson和Ausar Thompson雙胞胎兄弟，是史上首對在同屆選秀擠身前10順位的兄弟。