溫網一張油畫海報　惹來梅萊家人強烈批評

本年度網壇第三項大滿貫的溫布頓錦標賽，距離還有一個多星期便開打，參賽球手積極備戰的同時，賽會也落力為這項草地大滿貫作宣傳，然而日前官方發放的一張油畫引起話題，兩屆溫網冠軍梅萊的家人對此畫作作出強烈批評。

36歲的英國名將梅萊於今屆溫網很可能成為他的絕唱，「周身傷」的他一直堅持着，而最近的挑戰賽更錄得連勝紀錄，然而作為英國體壇ICON的梅萊在2013年終結了77年來的等候，在溫網奪得男單冠軍，繼而在2016年再贏得他個人第二個溫網錦標。

不過，這位英國球星在最近溫網發布的一張油畫海報上竟然「被消失」，這張海報想顯「傳承」的意思，主角是兩位網壇新星艾卡華斯及辛拿，背後則有多位網壇名將包括費達拿、祖高域、拿度、威廉絲姊妹，甚至有波格、麥根萊及娜華蒂露娃等名宿，但卻未見寫下英國網壇歷史的梅萊，其母親Judy形容這是「令人震驚」的決定。

溫布頓官方社交平台發出這張相片後加上形容:「在溫布頓，我們見證了一場又一場的史詩般的對抗，將這項運動提升到新高；這是新一代的頭條表演。」梅萊的哥哥Jamie直言這個行為對其弟弟欠尊重:「我真是有這種(不尊重)感覺，他曾是世界第1，又贏過兩次冠軍再加另一次決賽（2012年）。」

Jamie再批評:「我認為這有點輕視，尤其是他這麼長時間以來為錦標賽帶來的一切，整個國家都落後於他試圖成為冠軍的旅程，但你就這樣了。」

這幅作品的創作者美國的 Grant Gruenhaupt對Jamie的帖子回應：「不用擔心，還有很多畫作在創作中。」