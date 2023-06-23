最賺錢聯賽名利雙收　英超大老闆齊齊嚟尋寶

隨住曼聯賣盤，班主由美國格拉沙家族，好大機會變成卡塔爾財團做老闆，英超中東力量增加，不過美資仍然係英超最大金主，不過仍然有大不列顛老闆企硬，仲有不少「少數族裔」添，一齊睇吓最賺錢嘅聯賽，究竟吸引咗乜嘢人過班主癮，佢哋又將隊波搞成點？

紐卡素巨額投入翻生踢歐聯

沙特阿拉伯公共投資基金3年前提出收購紐卡素，曾遇上不少阻力，包括英超賽會不滿沙特國內盜看賽事問題嚴重，一度反對交易。幾經波折後，2021年10月投資基金成功入主紐卡素，據悉收購價為3億鎊（約30億港元）。「喜鵲」球迷最興奮係終於踢走「孤寒班主」艾殊利。紐卡素有大水喉射住，簽入多位高質素新兵，剛過去球季排第4位，相隔20年之後，再次取得歐聯入場券。

曼聯易手有望復興

曼聯2005年被美國富商格拉沙家族收購後，導致負債累累，加上新班主重視商業利益，多過足球發展，一直為人詬病。曼聯球迷多次發起反格拉沙行動，最嚴重係2021年5月「佔領奧脫福」導致「雙紅會」被逼改期。格拉沙家族上年11月宣布計劃將球會賣盤，成為卡塔爾「官二代」謝克阿勒薩、英國富商拉特克利夫之爭。早前已傳出謝克阿勒薩即將勝出，以50億鎊（約500億港元）收購紅魔鬼，並額外投資10億鎊提升主場奧脫福及周邊設施，如果成事，曼市打吡將變成「中東打吡」。

錫菲聯重返英超有大搞作

錫菲聯雖然並非名牌球隊，但卻被沙特阿拉伯王室成員Abdullah bin Musaid Al Saud睇中，並於2013年已經買入當時仲喺英甲浮沉嘅錫菲聯一半股份，6年後買埋餘下50%股份，成為單一班主。錫菲聯於2019/20年獲英超第9位，創出中東資金入主後巔峰，但只係曇花一現，翌季就降班。不過，錫菲聯今季已經重奪升班資格，加上沙特阿拉伯近期大灑金錢投資足球，錫菲聯來季英超隨時有大搞作，值得令人期待。

曼城終奪3冠威到盡

曼城屬於最早一批被「中東油王」收購嘅英超球會，阿聯酋阿布扎比嘅投資及發展基金2008年9月1日正式完成收購當時陷入財困嘅「藍月亮」，成交價僅2億鎊（約20億港元），經過15年發展，今季成為3冠王。值得一提，班主文梳亞2013年成立城市足球集團，向世界球壇拓展版圖，旗下球會除咗曼城之外，仲有美職紐約城、澳職墨爾本城、日職橫濱水手等球會。

熱刺孤寒成性啱價即賣

利維與富商祖路易斯於合組ENIC集團，主要發展足球、娛樂、媒體等方面，佢喺1995年出任董事總經理，並且兩度求購熱刺不果。直到2000年12月，ENIC集團先至成功收購呢支北倫敦勁旅29.9%股份，而利維就被任命為主席，其後再從其他股東購入股份，令ENIC集團佔熱刺達85.55%股份，將球隊私有化。利維以孤寒見稱，陣中球星只要啱佢心目中價位會即賣，不過斥巨資興建新球場，令球隊孭咗一身債。

韋斯咸股權分散難發圍

2010年1月威爾斯商人大衞蘇利雲，與英格蘭人大衞高特購入韋斯咸50%股份，幾個月後再增持至60%，更成功申請讓「錘仔幫」主場遷至倫敦體育場，不過大衞蘇利雲曾借「錘仔幫」為其家族企業逃稅而惹人反感。2021年捷克富商列斯克斯基購入韋斯咸27%股份後，球隊股份現由5個單位持有，大衞蘇利雲仍以38.8%為最大股東，而今年年頭離世嘅大衞高特所屬財產亦佔25.1%。

白禮頓專業賭徒快狠準

白禮頓班主東尼布林於曼徹斯特大學數學系出身，據講佢7歲就開始賭徒生涯，畢業後做過博彩公司操盤手，2002年創辦博彩公司Premier Bet賺到第一桶金。呢位撲克高手以快狠準見稱，2009年佢以9300萬鎊收購白禮頓75%股份，協助「海鷗」興建新球場及升上英超，下年更可參與歐霸賽事，就算陣中球員被挖角，亦可利用旗下數據公司Stalizard，搵到合適代替者，有效實行「低買高賣」策略。

賓福特專業經營有進步

賓福特主席馬菲賓咸，同白禮頓班主東尼布林係師徒關係，佢曾經喺東尼布林嘅博彩公司工作過，有傳後來兩人反目，佢自立門戶開設賭博顧問公司致富。馬菲賓咸本身係賓福特球迷，曾多次出手化解愛隊財政危機，2012年收購大部分股份而成為班主，更將自己嘅專業知識應用喺管理球隊上，利用數據分析並改善表現，以及收購合適球員，2021年帶領「蜜蜂仔」殺上英超，上季更兩挫聯賽冠軍曼城添。

盧頓9年升4級創神話

大衞韋健遜其實係盧頓球迷，本身並同係土生土長盧頓人；2008年盧頓破產被政府托管，球迷組織「盧頓2020有限公司」夾錢拯救球會，大衞韋健遜係其中一名發起人，佢喺2018年由董事會投票成為主席。其實盧頓可以話係由本土死忠參與管理嘅球會，能夠於9年間升4級絕對係神話。

阿仙奴穩步上場等捧盃

阿仙奴係美國體育大亨高安基麾下嘅其中一支球隊，2020年高安基身家超過100億美元，佢嘅體育王國相當龐大，包括出爐NBA總冠軍丹佛金塊、去年超級碗盟主洛杉磯公羊，以及去年冰球史丹利盃冠軍科羅拉多雪崩等。高安基2011年入主阿仙奴後都贏過4次英足盃，不過英超同歐聯仲要等陣，剛過去球季爭少少就贏英超，希望嚟緊再接再厲。

般尼茅夫企穩超聯滿懷大志

美國商人科尼旗下嘅「黑武士集團」，上年12月成功收購般尼茅夫，科尼亦出任球會主席，佢完成收購後即許下承諾「般尼茅夫唔會降班」，最終果然講到做到。雖然般茅只屬小球會，不過擁有NHL球隊維加斯黃金騎士嘅科尼仍然滿懷大志，揚言新球季會以12至13位為目標，而且亦會盡力吸引好球員加盟。

利物浦13載贏盡錦標

約翰亨利除咗係利物浦班主，亦係美國職棒波士頓紅襪老闆，NASCAR羅什芬威車隊同冰球匹茲堡企鵝佢都有份，而佢本人專長係期貨及外匯交易，2021年身家為36億美元。約翰亨利2010年買起利物浦，雖然頭幾年成績麻麻，但自搵咗領隊高普教後全面升呢，入主13年來贏過英超、歐聯、英足盃、歐超盃、世冠盃同2次英聯盃，都算係咁。

車路士財大氣粗陷亂局有排執

車路士去年賣盤，由美國商人、NBA洛杉磯湖人班主保利為首嘅財團收購，身家53億美元嘅保利財大氣粗，甫接手就大灑金錢擴軍，可惜佢用錢不得其法，領隊換完又換，杜曹、樸達、林柏特，新球季請到普捷天奴出山，球員買極唔啱，傳聞最大問題係保利干予排陣，又帶朋友入更衣室，當球隊係玩具，亂局唔知幾時先完。

富咸轉老細後後每況愈下

富咸現時班主係美籍巴基斯坦裔老闆沙希特汗，2021年身家為121億美元，佢係美式足球傑克遜維爾美洲虎班主，亦係美國職業摔跤比賽搞手，佢喺2013年由埃及裔富商阿法耶茲手上買入富咸，可惜礙於球會規模太細，難以吸引大牌球星來投，令成績難以進步，近年已成為英超同英冠之間嘅「升降機」，單計沙希特汗接手後經歷過3次降班，希望唔好有第4次啦。

阿士東維拉眼光獨到拾級而上

2018年夏天，由美國商人埃登斯同埃及富商沙維利斯共同成立嘅NSWE公司，成功入主當時仍喺英冠嘅阿士東維拉，佢哋入主第1季即令維拉重返英超，而且每季都不斷進步，啱啱過去嘅球季更拎到歐洲賽資格。NSWE對維拉嘅發展好有計劃，培育過基亞利殊等球星，亦有菲臘比古天奴、奧尼屈堅斯等重金收購，上季搵到名帥艾美利，野心唔講得笑。

水晶宮美英合營內部不穩

水晶宮股權非常複雜，現任主席史提芬巴里殊喺2010年收購球隊，將陷入破產邊緣嘅水晶宮拯救，不過巴里殊亦逃唔過美資嘅入侵，先後將大部份股份賣畀美國商人哈里斯、比斯達同迪斯達。不過，擁有40%股份嘅大股東迪斯達基本上只視投資球會為賺錢工具，今年初就因為收購法甲球會里昂行動而同哈里斯鬧不和，內部立立亂。

般尼執靚盤數務實打拚

美國公司ALK Capital喺2020年底收購般尼，據報當時佢哋以球會名義借貸完成收購，令般尼背負巨額債務，而且易主18個月後就經歷英超降班厄運，令財政出現危機，主席艾倫派斯亦受到批評。不過派斯透過各種財務重組，包括出售尼克普比、基斯活特等球星套現，成功穩住球會財政，上季更搵到名帥高柏尼領軍，成功以英冠冠軍身份重返英超，相信般尼會繼續以務實作風逐鹿英超。

狼隊經歷財困再上路

2016年中資復星集團以4,000萬鎊收購狼隊，當時狼隊只於英冠打滾，經過兩年投資，由領隊紐奴開始，不斷葡萄牙化，於2018年成為英冠冠軍升班。復星集團近年出現財政問題，2021年分拆體育、電競及娛樂文化資產等賺錢部分成立新公司，以狼隊為基礎，更得到美國芝加哥集團作戰略投資。

諾定咸森林豪使無回報

諾定咸森林班主馬連拿基斯，同時係希臘奧林比亞高斯老細；呢名希臘船務商人及傳媒大亨，同時係希臘超級聯賽主席，今年6月又同意甲蒙沙扯上關係，佢絕對唔會吝嗇掟錢買人搞波，不過森林升班後豪使都唔係好有成績。

愛華頓經營曳激嬲球迷

「拖肥糖」剛季差啲降班，來自伊朗嘅班主莫舒利唔係唔肯使錢，而係管理不善，亂咁使錢，更引發多次球迷上街示威。早幾年愛華頓曾諗住大搞，高薪請嚟歐聯冠軍級主帥安察洛堤執教，但教咗一季半就走人，肥安走人後愛華頓連續兩季捲入降班漩渦，嚟緊呢季都唔係幾樂觀。