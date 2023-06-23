無懼意國門將魔咒　熱刺簽維卡里奧

熱刺新門將人選落實！據轉會權威Fabrizio Romano報道，熱刺已同安玻里達成協議，將會以1,900萬歐元(約1.6億港元)收購意大利門神古里莫維卡里奧，呢位意大利國腳喺22/23球季表現出色，受到唔少豪門垂青。不過意大利門將喺英超向來發展麻麻，維卡里奧可唔可以打破魔咒拭目以待。

法國門將洛里斯宣布離開熱刺後，新帥普斯迪高路一直物色替補人選，原本首要目標大衞拉耶已經傾掂個人條件，但賓福特叫價4,000萬鎊(約4億港元)轉會費令交易拉倒。熱刺隨即轉斟維卡里奧，並同安玻里火速達成協議，26歲嘅維卡里奧去倫敦完成體測後，會簽約至2028年。

維卡里奧已入選意大利國家隊，但仍未有機會正式上陣，雖然佢嘅身手獲得肯定，不過有球迷擔心意大利門將喺英超嘅「宿命」，過往泰比(曼聯)、施連尼(葉士域治)、維維安奴(阿仙奴)、高連尼(熱刺)等意大利門將，都係喺意甲有好表現而失意英超，前車路士門將古迪仙尼係少數可以喺英超立足嘅意國門將。