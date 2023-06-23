車路士肯減價　曼聯有望簽美臣蒙特

多間傳媒報道，曼聯與車路士斟介美臣蒙特轉會取得突破，車路士願意減價並短期內出售，曼聯可望以6000萬鎊(約6億港元)轉會費達成交易，簽約5年，華拉尼將讓出19號球衣予美臣蒙特。

車路士近期急速散貨，大批球員賣去中東，美臣蒙特同車路士尚餘1年合約，必須在今夏出售套現，之前車仔企硬要7000萬鎊，但近日態度軟化，可能6000萬鎊有交易。

至於曼聯方面，最初開價4000萬鎊，然後逐步加碼至5500萬鎊，坦哈格希望喺今夏展開集訓前完成交易，收購美臣蒙特價錢可能加到6000萬鎊。

曼聯同美臣蒙特早已傾掂個人條件，簽約5年，周薪20萬至25萬鎊。轉會專家Fabrizio Romano報道，美臣蒙特轉會將於下周完成，曼聯將再次報價，車路士希望盡快成交，轉會費將是6000萬至6500萬鎊。

報道指，美臣蒙特加盟曼聯後，華拉尼將讓出19號，而華拉尼將改穿菲爾鍾斯離隊後嘅4號球衣。