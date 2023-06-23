佐藤壽人：藤枝「閃」身搶到分

秋田藍閃電於上輪聯賽，只能以0比0跟金澤薩維根打成平手，近5仗未嚐一勝，狀態麻麻。秋田亦只能於這5場不勝走勢中攻入1球，近3仗更加未能取得任何入球。如果他們能夠改善傳中球的質素的話，表現將會有所起色，有見及此，我預期兩位翼鋒及前鋒青木翔大今仗要更加積極參與球隊的進攻。幸好，另一方面，秋田防守表現十分穩固，整支球隊由門將至前鋒都非常集中做好防守。

藤枝MYFC上周末主場以0比4大敗給熊本羅亞素的腳下，錄得球隊近5場聯賽以來的首場敗仗。他們在這場敗仗中多次在沒有壓力的情況下犯錯，繼而被對方成功採取反擊攻勢，由於秋田死球攻勢同樣相當具威脅，所以川島將需要於藤枝3後衞的中間位置擔當重要角色。

進攻方面，我預期他們一對翼衛，特別是右路的久保藤次郎將要為隊友製造入球機會。

雙方的足球風格可以從預計得失球的統計數據中展示出來，秋田的預計失球於日乙排第5位 (每場 1.035球)，而藤枝的預計入球雖然只排第15位 (每場 1.176球)，但實際上他們平均每場成功攻入1.5球，於日乙排第5球，當中藤枝有些入球更加是來自傳中球，剛好秋田正是這方面的防守專家，所以我預計今仗雙方將難分高下，最終在此消彼長的情況下握手言和，各得1分而回。