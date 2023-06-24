《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽決賽　4隊力爭冠軍

「皇后山堡壘」做好自己力爭冠軍

「皇后山堡壘」在女子組常規賽錄得12勝2負，以女子組榜首的身份高歌猛進，並於金盃賽4強兩回合計以超過20分的差距，淘汰「沙角翡翠」打入決賽。但球隊一路走來絕非一帆風順，隊中主力梁靖宜表示常規賽其中1場敗仗，正是不敵決賽對手「啟晴傾城」，「靖宜」稱當時因傷缺陣，目睹隊友出現不少失誤，以致令球隊僅敗，使她絕不好受，她苦笑道：「球隊在該場比賽超多犯錯，失誤數量隨時被籃板更多，不斷被對手打快攻，所以教練整場都非常生氣。」

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球隊之後回復水準，並一直過關斬將至女子金盃決賽，不過在爭取錦標同時，最重要的是球員參與這項比賽令自己有頗大得着，其中簡廷芝稱能夠結識一眾隊友令她感到非常高興：「最大得着是能夠認識一班同樣熱愛籃球的隊友，希望之後有機會繼續一起打球。」以榜首完成常規賽的「皇后山堡壘」，即將與「啟晴傾城」正面交鋒，兩隊本屆已交手兩次，各勝1場，相信決賽當日惡戰難免，但梁靖宜及簡廷芝皆對捧盃充滿信心「靖宜」道：「我諗講技術大家差唔多，但我哋有幾個隊友生得高啲，呢方面會有啲優勢。」

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「啟晴傾城」踏上修頓夢想成真

「啟晴傾城」去年在這項賽事奪得冠軍，梁昭儀及陳曉儀當時皆在陣中，不過去屆落場時間不算太多，到本屆成為主力，她們感歎今年比以往肩負更多責任，令自己心態變得成熟「與隊友一起成長」，梁昭儀笑言：「上年真的非常緊張，甚至希望隊友不要傳波給我，但到今年開始相信自己，願意主動為球隊搶分；其實我的球技及經驗不算太突出，但這反而讓自己更明白隊友面對的困難，因為與她們相處，就像看見上年的自己。」「曉儀」對此十分認同，因此十分願意幫助隊內新丁融入球隊：「因為十分明白隊友的感受，所以更想利用自身的能力，消除她們的擔憂。」

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談到本屆最深刻的1場比賽，梁昭儀直言1盃4強第2回合對「明德天使」，令自己記憶猶新，她笑着回憶：「比賽之前不小心生病，弄得聲帶發炎，到比賽當日仍不能說話，甚至肚子及背部都出現痛楚，但仍為球隊出戰3節，最後都能勝出打入決賽，但賽後因聲帶發炎不能跟隊友一同高呼，十分搞笑！」

球隊去年奪得冠軍，今屆再度殺入決賽，與「皇后山堡壘」在修頓室內場爭冠，「昭儀」和「曉儀」異口同聲稱對能夠踏上「香港籃球聖殿」感觸良多，「曉儀」更形容猶如夢想成真：「小時候大多在家附近的球場打球，修頓就似1個遙不可及的地方，現在能夠通過這個比賽入修頓，已經達成夢想。」

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「鳳德野馬」望沉着應戰

「鳳德野馬」去屆在男子金盃決賽屈居亞軍，距登頂只差一步，今屆捲土重來，在常規賽錄得12勝2負，在東南岸賽區位列第1，並於金盃4強首回合落敗下，於次回合展開反撲最終險勝「富山獵鷹」入決賽，謝祖佑及周子健坦言能夠反敗為勝令球隊成長不少，在次回合攻入16分的謝祖佑說：「該場賽事令大家意識到不能輕敵，就算面對自己曾打敗的對手，只要一輕敵就隨時吞敗，因為對方會不斷進步。」

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能夠在4強落敗邊緣絕處逢生，相信必定對「鳳德野馬」眾將打下1支強心針，不過他們在決賽與常規賽位列東南岸賽區第2的「華富飛魚」交戰，可預料屆時將是1場惡戰，謝祖佑就提醒球隊在常規賽僅能險勝對手，呼籲全隊切勿掉以輕心。談到球隊快將迎來本屆最後1戰，兩人俱表示從與隊友相處中獲益良多，其中周子健堅定地稱：「籃球不是1個人的運動，雖然個人技術對比賽勝負有一定影響力，但如果全隊能齊心合力打好比賽，就有更大機會獲得勝利。」

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「華富飛魚」團結就是力量

「華富飛魚」常規賽位列東南岸賽區第2，其後一鼓作氣打入決賽，將與身處同一賽區兼榜首的「鳳德野馬」為冠軍打個你死我活，縱使隊員丁子超指球隊一直以冠軍為目標，但其隊友黎家希承認對能夠打入最後舞台感到意外：「一開始並沒有想過入決賽，因為球隊在常規賽表現起伏不定，幸好各人非常團結大打爭氣波，才能晉級決賽。」「團結」兩個字可謂貫穿這支球隊一路走來的一點一滴，丁子超稱球隊開局本來連勝不斷，可惜到常規賽尾段因有所鬆懈，從而接連吞下敗仗，但全隊依然十分齊心，互相鼓動，令各人表現有改善，黎家希道：「大家都願意為球隊作犧牲，改變打法迎合球隊，令球員們更易夾」，「子超」也從旁補充說：「有時隊友犯錯，我們會一同接受懲罰，不會令隊友1個被罰。」

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丁子超更透露自己在4強其中1個回合前發燒，本來打算缺席賽事，但仍在教練及隊友的鼓勵下咬緊牙關上陣，最終成功品嘗勝利的滋味：「因為有教練和隊友支持，才能支撐下去，但這都是值得的！」球隊將於決賽面對「鳳德野馬」，雖然對手實力頗強，但「華富飛魚」不會感到畏懼，「子超」道：「我們最強大的地方是團結一心，因為球隊沒有某位球員特別突出，大家齊心合力，一齊攻，一齊守！」

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金盃決賽

女子組：「皇后山堡壘」 對「啟晴傾城」

開賽時間：下午2時

男子組：「鳳德野馬」對「華富飛魚」

開賽時間：下午4時15分

憑票入場，門票已全部派出，不設即場購票