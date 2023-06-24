國米「大解體」　面臨痛失半隊主力

意甲勁旅國際米蘭剛過去球季表現大勇，包括打入歐聯決賽，但呢支「藍黑兵團」可能喺高峰之中「解體」，根據意大利媒體《Calciomercato》爆料，國際米蘭計劃出售拿達路馬天尼斯、尼高路巴列拿、波索域等多球星，舒緩財困問題，將面臨痛失一半主力，來季勢必人面全非，加上AC米蘭、拿玻里亦遭列強挖角，恐怕意甲球隊下屆歐聯成績風光不再。

國際米蘭近年陷入財困，經常出售主力填數，獲得今屆歐聯亞軍後，球員身價水漲船高，會方準備趁高沽貨套現，除咗日前盛傳門將奧拿拿即將以5,000萬歐元(約4.26億港元)轉投曼聯之外，國米甚至願意再出售3位核心球員拿達路馬天尼斯、尼高路巴列拿、波索域。

其中阿根廷射手拿達路馬天尼斯獲得巴黎聖日耳門(PSG)垂青，皆因美斯離隊，基利安麥巴比、尼馬亦可能走人，呢支法甲豪門急需要補充射手，拿達路馬天尼斯今季為國米上陣57場入28球，創出個人單季入球新高，PSG方面認為呢位25歲射手有能力代替美斯嘅位置，估計佢身價達8,000萬歐元(約6.83億港元)。

至於中場尼高路巴列拿成為車路士、曼城及紐卡素爭奪目標，非常搶手，國米願意以7,500萬歐元(約6.4億港元)出售呢位26歲意大利國腳。另一位中場波索域好可能去中東搵食，沙特阿拉伯勁旅艾納斯願意以4,000萬歐元(約3.41億港元)收購呢位30歲克羅地亞國腳輔助C朗。加上賣走奧拿拿，一旦成事，意味國米可以從出售上述4位球員，獲得2.45億歐元(約20.9億港元)收入。

此外，前鋒盧卡古借用期滿，將重返車路士，另一位射手迪斯高已經以自由身轉投費倫巴治，中堅史堅尼亞亦以自由身離隊，將加盟PSG，國米可以話係「大解體」。

國米補充人腳方面諗縮數，打算免轉會費簽入法國前鋒馬古斯杜林、車路士防線老將艾斯派古達，整體實力無疑大打折扣，教練施蒙尼恩沙基曾豪言下屆歐聯再入決賽，但恐怕難以實現。