A米拿玻里難逃被「拆骨」 意甲盛世曇花一現？

意甲球會喺今屆歐洲三大盃賽都打入決賽，雖然慘成「三亞」，但成績已遠超預期，特別係米蘭雙雄一齊打入歐聯4強，當中國際米蘭獲得亞軍，拿玻里亦晉身8強。不過，三大勁旅都面臨被「拆骨」，唔止國米準備出售多位主力解財困，AC米蘭、拿玻里亦有猛將遭其他豪門挖角，甚至連歐協聯亞軍費倫天拿亦面臨被搶走人才，莫非意甲盛世只屬曇花一現？

AC米蘭中場辛度東拿利已經非常接近轉投紐卡素，據悉轉會費高達7,000萬歐元(約6億港元)，加上會方早前炒咗名宿兼總監馬甸尼，引起多位主力不滿，左閘迪奧靴南迪斯揚言考慮離隊，立即引來皇馬興趣，希望邀請呢位25歲法國國腳回巢。

至於拿玻里相隔33年再奪意甲冠軍，但同樣面臨攻守主力流失危機，射手域陀奧森漢早已獲得曼聯、車路士等豪門垂青，中堅金玟哉離隊亦幾乎成定局，唔係轉投拜仁慕尼黑，就係加盟曼聯，加上教練史巴列堤已經離隊，恐怕下季難以保持佳績。

另外，費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特可能過檔巴塞隆拿，球隊一旦失去呢位「非洲加度素」，實力勢必受削。