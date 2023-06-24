曼聯官網顯露玄機　加拿祖將成新「7仔」

曼聯將於下周二(27日)公布新一季主場球衣款式，勢必成為「魔迷」搶手貨，但球迷最關心都係邊位曼聯球員會着「傳奇7號」，球會官網近期製作一個關於新星阿歷真度加拿祖資料嘅「小測驗」，加上英國《曼徹斯特晚報》主編Samuel Luckhurst爆料，指呢位18歲阿根廷國腳將會接替C朗，成為曼聯7號新主人，「魔7」已呼之欲出。

C朗上年年底離隊後，留下7號球衣，下季邊位仁兄會孭起呢件戰衣，備受關注，一般相信屬於3位翼鋒查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯、阿歷真度加拿祖之爭。曼聯官網近日製作一個關於阿歷真度加拿祖「小測驗」話：「如果你係加拿祖嘅真正球迷，10題之中最少應該答中7題。」結果令人聯想加拿祖將會係曼聯新7號。

《曼徹斯特晚報》主編Samuel Luckhurst爆料，指現身時身穿49號球衣嘅阿歷真度加拿祖剛過去球季表現大勇，上陣37場入6球及6次助攻，加上已經續約至2028年，會方考慮將7號球衣交畀佢，作為球隊未來骨幹人物。

加拿祖2020年由馬體會青年軍轉投曼聯青年軍，屬於紅魔鬼半個青訓產品，佢亦一直視C朗為偶像，接過7號波衫絕對有可能。不過，曼聯近年7號仔，包括迪馬利亞、迪比、阿歷斯山齊士等人表現都令人失望，加拿祖小心中魔咒。