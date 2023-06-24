葡萄牙U21背水一戰 大起荷蘭U21
2023年06月24日 13:00
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葡萄牙U21(右)首戰0比2不敵格魯吉亞U21。(Getty Images)
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葡萄牙U21星光熠熠，但首戰卻以0比2不敵格魯吉亞U21，為出線今仗已無退路，一定要搶攻。況且除了上仗失準，葡萄牙一向火力十足，近10仗就有8次總入球開3球或以上。
荷蘭首戰悶和比利時，今戰亦必須求勝，小國腳貫徹「全能足球」打法，近4次同葡萄牙交鋒3次開3球或以上，今場追入球大[2.5球]。(now 630周日凌晨零時直播)
直播表
周六6:30pm 韓職 蔚山現代 Vs FC大邱
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周日凌晨零時 U21歐國盃 格魯吉亞U21 Vs 比利時U21
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周日凌晨零時 U21歐國盃 葡萄牙U21 Vs 荷蘭U21
Now 630
周日凌晨零時 U21歐國盃 羅馬尼亞U21 Vs 烏克蘭U21
Now 635
周日2:45am U21歐國盃 西班牙U21 Vs 克羅地亞U21
Now 630
周日9:30am 美洲金盃 美國 Vs 牙買加
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