「誰是真正女王」！施華德做「波子」代言人

世界「一姐」的波蘭名將施華德剛成功衞冕法網冠軍，名成利就再令她又多一個身份，成為了超級名車保時捷的品牌大使，球迷即聯想到現為「波子」大使的英國女將華度卡奴即被比下去，並暗諷「誰是真正的（網壇）女王。」

華度卡奴自2021年贏得美網冠軍後，成為體壇其中一位廣告界寵兒，大量著名品牌都邀請她作為代言，而保時捷就在4月於保時捷格蘭披治賽開賽前宣布這位曾高居世界前10的女將加盟成為宣傳大使，然而她在這兩年間表現低迷，不時換教練及受傷，負面消息佔去大多數。

不過，先後在保持捷格蘭披治賽贏得兩屆冠軍的施華德，周六在個人社交平台宣布加入「波子團隊」的行列，「當我在斯圖加特贏得第二座獎盃後，你們當中很多人都寫過，這是開始與保持捷合作的好時機，對我來說這似乎很自然。所以....你們猜到了。我要加入#teamPorsche(保持捷團隊)！這不代表我明年不會在斯圖加特爭奪另一部保時捷汽車。」事關每位球手只要在保時捷格蘭披治賽奪標，都可獲贈一部「波子」。

個人已擁有4個大滿貫冠軍的施華德，獲得不少球迷在社交平台恭賀及力撐，有粉絲留言「噢，終於有一位當之無愧的大使，保時捷弄清楚事實，並認識到誰是真正的女王。」有球迷則認為施華德的努力終於獲得回報。

「一姐」下一站將要為溫網準備，由擅長的泥地轉到有點忌諱的草地，她最近接受訪問時稱在草地上始終感到「不太舒服」，「的確是有點壓力，但我會找方法嘗試解決。」