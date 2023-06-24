王嘉雯獨取21分　皇后山堡壘奪《邨JUMP！》女子金盃冠軍

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽金盃決賽日周六（24日）於修頓場館展開，率先上演的女子組決賽由「皇后山堡壘」鬥「啟晴傾城」，最終皇后山在王嘉雯取得全場最高的21分下，以42:29輕取對手，順利奪冠。

雙方開局較為手緊，開賽後近7分鐘仍打成4比4平手，皇后山暫停過後憑王嘉雯兩罰全中，以及鄧悅瑤中距離得手加上簡廷芝射入壓哨3分，首節過後以11:4 領先。啟晴到第2節中段靠林雅雯及陳曉儀，分別於籃底及外線得手，追至9:13，不過王嘉雯隨即兩度接應隊友傳送，上籃取分還以顏色，頭兩節已取得10分，助球隊以17:10領先完上半場。

啟晴第3節嘗試力追，陳嘉恩單攻入3球3分球，令球隊追至落後1分，王嘉雯此時挺身而出，在外線得手，唐安芝亦在禁區內建功，皇后山帶着6分領先進入最後1節。皇后山到最後1節愈戰愈勇，梁靖宜連入兩球3分，助球隊拉開至38:20，啟晴到尾段更有陳嘉恩及林雅雯5犯離場，注定無力回天，最後皇后山贏42:29完場，奪得今屆女子金盃賽冠軍。

今場斬獲最高分的王嘉雯，就認為今場贏在全隊發揮：「大家互相配合，好耐都冇試過成功快攻，個波未落地已經過到對面，呢樣嘢係好難得。」惟她承認球隊今場多少有受到幸運女神眷顧：「其實我哋今日係愈打愈順，一開始兩隊比分好近，冇諗到對手有兩位球員5犯，我哋當然有實力，但都要靠對手畀咗啲運氣我哋。」首次踏入修頓球場比賽，王嘉雯承認難免感到緊張，但她同時表示：「我覺得修頓係香港嘅籃球勝地，喺度打波就係要用最認真同最專注嘅態度，我哋係北區嘅球隊，比較少啲人關注，嚟到呢度展現自己畀人睇到。」