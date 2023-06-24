沙特瘋狂搶人才　希拉爾力邀沙拿加盟

沙特阿拉伯球會今夏瘋狂向歐洲球壇搶人才，繼賓施馬、尼高路簡迪等人之後，再有重量級球星可能去中東掘金，根據卡塔爾媒體Al-Kass爆料，沙特豪門希拉爾計劃簽入利物浦前鋒穆罕默德沙拿，若然沙拿離隊，意味紅軍盛極一時嘅「古埃及文明」鋒線將完全消失。

希拉爾曾經希望簽入美斯，但未能成事，今次改向有「埃及美斯」之稱嘅穆罕默德沙拿埋手，身為亞洲足協市場委員會主管兼沙特聯賽高官嘅Hafez Al-Medlej表明，希望沙拿登陸沙特聯賽。現年31歲嘅穆罕默德沙拿自2017年由羅馬加盟利物浦之後，一直保持高入球率，其中近3季每季都可以入到30球或以上，佢現時仲有2年合約在身，年薪達2,000萬歐元(約1.7億港元)。

希拉爾財大氣粗，預料會以數倍人工增幅，吸引穆罕默德沙拿加盟，至於轉會費方面，沙拿畢竟已經31歲，相信利物浦亦願意聽取報價，如果可以高價賣走沙拿，然後用呢筆資金收購其他年輕當打球員，對於紅軍重建亦有幫助，至於能否成事，就要睇沙拿意願。